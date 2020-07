Ana Lía del Mármol

La lactancia en tándem es lo que sucede cuando una mujer da el pecho a su hijo y queda embarazada nuevamente y decide seguir amamantando a su hijo, hasta que el siguiente bebé nace, momento en el que los dos toman leche materna. Como siempre afirmo con cada uno de los temas relacionados con la lactancia, cada caso es particular porque cada díada es única por lo tanto no podemos generalizar, entonces tendríamos que tener en cuenta que la única contraindicación que podría presentarse y ante la cual debería ser aplazada la lactancia es, cuando aparecen episodios de contracciones. Este suceso podría darse en cualquier momento del embarazo y la razón es que la succión del niño estimula el útero y el mismo comienza a contraerse. Entre las preguntas más frecuentes, en relación a esta decisión es ¿qué ocurre con la composición de la leche? Hemos dicho en varias oportunidades, que la naturaleza es muy sabia y que el cuerpo de la madre responde siempre y se adapta a las necesidades nutricionales de su bebé y va cambiando y modificando las proporciones de sus componentes según el momento y desarrollo de los niños. Este es otro de esos momentos, porque al priorizar siempre al más indefenso, en el momento del parto, la leche vuelve a la etapa calostral. Por lo tanto después del nacimiento, el mayor puede seguir tomando leche materna, ya que esta leche tendrá un sabor diferente pero no será para nada inadecuada para su salud. Lo que en ocasiones ocurre es que retomar la etapa calostral, por supuesto cambiará el sabor de la leche y el niño mayor puede rechazar el pecho. La realidad es que en la mayoría de los casos y mucho más viendo que su mamá tiene un niño pequeño en sus brazos, el cambio de sabor no será para nada un impedimento. El niño entonces necesitará seguir ocupando el mismo lugar que su hermanito recién nacido y es posible que continúe por bastante tiempo con esta práctica. Si la madre está segura y convencida de llevar adelante la lactancia en tándem, quienes estamos cerca para asesorar no tenemos más que alentarla y acompañarla en su decisión. Ana Lía del Mármol, Puericultora Universitaria - Terapeuta maternal - Centro Médico Rawson

Puericultura y crianza; amamantar en tándem

Por Ana Lía del Mármol

