El martes 15 de septiembre, Nicolás Blandi será el primer campanense en ver acción con Colo Colo de Chile. Luego, el jueves 17 sería el turno de Leonardo Sigali con Racing Club y de Adrián Martínez con Libertad de Paraguay. Al certamen se podrían sumar Arzura y Solís en caso de seguir en River y Boca, respectivamente. La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) definió este lunes un nuevo fixture para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020, con días y horarios confirmados para continuar el certamen que interrumpió la pandemia de coronavirus. Los cinco equipos argentinos participan del torneo, River Plate, Boca Juniors, Racing Club, Defensa y Justicia y Tigre, volverán a la competencia el 17 de septiembre, aunque todavía no tiene certezas de cuándo podrán retornar a los entrenamientos, una situación que los pone en desventaja respecto a conjuntos de otros países que ya llevan varias semanas de prácticas, como es el caso de Libertad de Paraguay, donde juega el campanense Adrián Martínez. El atacante del Gumarelo no es el único futbolista de nuestra ciudad que participa de esta Copa Libertadores 2020: Leonardo Sigali lo hace con Racing Club, mientras que Nicolás Blandi se encuentra en Colo Colo de Chile. Y se podrían sumar dos más: Joaquín Arzura, en caso de quedarse en River Plate, tras finalizar su préstamo en Huracán; y Nazareno Solís, en caso de permanecer en Boca Juniors tras su paso por Aldosivi de Mar del Plata. El primero en volver a tener actividad en esta particular Copa Libertadores 2020 será Blandi, dado que Colo Colo. enfrentará el martes 15 de septiembre a Peñarol de Uruguay por el Grupo C. El conjunto chileno regresó a las prácticas el último sábado, después de 124 días sin hacerlo y en medio de un conflicto salarial entre el plantel y la dirigencia del Cacique. Dos días después, el jueves 17 de septiembre, será el turno de Sigali, dado que ese día Racing estará recibiendo a Nacional de Montevideo por la tercera fecha del Grupo F. Así, los dos líderes de la zona (ambos tienen 6 puntos) chocarán en El Cilindro de Avellaneda. También ese jueves será el turno de Adrián Martínez, porque Libertad estará jugando en Asunción frente a Boca Juniors por la tercera fecha del Grupo H que lo tiene como único líder, con 6 puntos (dos más que el Xeneize). El elenco paraguayo, dirigido por Ramón Díaz, no solo lleva ya varias semanas de entrenamientos, sino que incluso ya ha disputado amistosos en la previa a la reanudación del certamen local, que debió haber reiniciado el último fin de semana (finalmente se aplazó por casos positivos en tres equipos). En el caso de River Plate, su primer compromiso será también el jueves 17, pero como visitante frente a San Pablo en Brasil. Ese mismo día, además, Defensa y Justicia recibirá a Delfín de Ecuador; mientras que Tigre (rival de Villa Dálmine en la Primera Nacional) enfrentará a Guaraní en Paraguay.

