Breves: Deportivas

MESSI, SÉPTIMO PICHICHI Lionel Messi cerró la Liga de España con un doblete en la victoria 5-0 del Barcelona sobre Alavés. De esta manera, el rosarino culminó el campeonato con 25 goles y se consagró "Pichichi" por séptima vez en su carrera, más que ningún otro jugador en la historia del certamen español. Los demás resultados de la 38ª y última fecha fueron: Valladolid 2-0 Betis, Villarreal 4-0 Eibar, Atlético Madrid 1-1 Real Sociedad, Espanyol 0-0 Celta de Vigo, Granada 4-0 Athletic Bilbao, Leganés 2-2 Real Madrid, Levante 1-0 Getafe, Osasuna 2-2 Mallorca y Sevilla 1-0 Valencia. Culminada La Liga, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y Sevilla se quedaron con los boletos a la próxima Champions League; Villarreal, Real Sociedad y el sorprendente Granada jugará la próxima Europa League; mientras que Leganés, Mallorca y Espanyol descendieron a Segunda División. PASO IMPORTANTE Ayer, en el cierre de la 34ª fecha de la Serie A de Italia, Juventus logró un triunfo clave camino a un nuevo título: con un doblete de Cristiano Ronaldo venció 2-1 como local a Lazio y amplió a ocho puntos su ventaja sobre su escolta Inter, que el domingo igualó 2-2 con Roma. Los demás resultados fueron: Parma 2-3 Sampdoria, Brescia 2-1 SPAL, Fiorentina 2-0 Torino, Genoa 2-1 Lecce y Napoli 2-1 Udinese (gol de Rodrigo De Paul). La 35ª jornada comienza hoy con dos partidos: Atalanta vs Bologna (14.30, ESPN) y Sassuolo vs Milan (16.45, ESPN). PREMIER LEAGUE En la continuidad de la 37ª y anteúltima fecha del campeonato inglés, entre domingo y lunes se dieron los siguientes resultados: Bournemouth 0-2 Southampton, Tottenham 3-0 Leicester City, Brighton 0-0 Newcastle, Sheffield 0-1 Everton y Wolverhampton 2-0 Crystal Palace. Hoy, en tanto, jugarán: Watford vs Manchester City (14.00, ESPN) y Aston Villa vs Arsenal (16.15, ESPN). Mañana cerrarán: Manchester United vs West Ham (14.00, ESPN) y Liverpool vs Chelsea (16.15, ESPN). CHELSEA FINALISTA Con el argentino Wilfredo Caballero en el arco, Chelsea venció 3-1 a Manchester United (Sergio Romero fue suplente) en las semifinales de la FA Cup y definirá el título frente a Arsenal, que había superado 2-0 a Manchester City en la otra llave. La final será el sábado 1º de agosto DELPO EN LA CANCHA Tras su última operación en la rodilla derecha realizada en enero, Juan Martín Del Potro volvió a entrenarse en una cancha de tenis, aunque advirtió que la rodilla todavía le molesta. El tandilense (31 años) reveló la situación a través de su cuenta de Instagram: "¡Hoy vine a pasar el día con mi amiga! Quería contarles que en estos días volví a entrenarme y a practicar de a poco en la cancha. La rodilla aún me molesta así que estamos probando cómo evoluciona", expresó. Luego agregó: "Si bien no hay fechas ciertas, una vez más estoy dando todo para seguir haciendo lo que amo". F1: OTRA PARA LEWIS El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró su segunda victoria consecutiva en la temporada 2020 de la Fórmula 1 al imponerse el domingo en el Gran Premio de Hungría, tercera cita del actual certamen. De esa manera, además, el sextuple campeón pasó a liderar las posiciones con 63 puntos. El podio lo completaron el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes; escolta del torneo con 58).



