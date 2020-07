Otros 30 vecinos superaron el coronavirus en Campana

Así, Campana se acerca a los 200 recuperados y presentó una reducción de sus casos activos. En ese marco, el Municipio informó, además, que la tasa de duplicación avanzó a 24,4 días y que los centros de aislamiento extrahospitalarios están en niveles de ocupación muy bajos. La Secretaría de Salud municipal informó ayer 30 nuevas altas médicas entre vecinos que se habían contagiado de coronavirus. De esta manera, la cifra de recuperados ascendió a 198 en la estadística local. En tanto, el número de casos activos en Campana descendió a 85 después de haber tocado un pico de 106 el lunes, dado que ayer, además de los 30 recuperados, también se informaron nueve nuevos contagios en la ciudad. Así, del cien por ciento de los casos positivos confirmados a nivel local desde que inició la pandemia (292 en total), el 68% ya está recuperado (198), el 29% se encuentra activo (85) y un 3% ha fallecido (9), según el informe brindado ayer por la Secretaría de Salud. Este martes, además, el Municipio informó otro dato alentador en medio de la preocupante situación que viene mostrando día a día el reporte nacional: la tasa de duplicación de casos en la ciudad ascendió a 24,4 días. Este indicador no solo refleja la evolución en la cantidad de casos, sino que también es un elemento clave para evaluar la situación epidemiológica de la ciudad. Asimismo, desde el Municipio señalaron que los centros de aislamiento extrahospitalarios están "en niveles de ocupación muy bajos": el Hotel Tenaris cuenta con 13 personas, mientras el Seminario Diocesano San Pedro y San Pablo tiene a 2 personas en sus instalaciones. En cambio, la Casa de Día Padre Aníbal y el edificio de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días están vacíos actualmente. No obstante, esto no ocurre con las camas del Hospital Municipal San José, donde la sumatoria de accidentes y hechos de violencia ocurridos en los últimos días (principalmente en el barrio Dignidad), sumados también a pacientes internados con otras patologías típicas de esta época del año, generaron que la ocupación de camas de terapia intensiva ronde actualmente el 60%. Por ello, según adelantó el intendente Sebastián Abella, se está trabajando para reconvertir la vieja sala de partos en un espacio de cuatro camas con respiradores, a fin de dar respuesta a la creciente demanda que se ha generado en estos días. MENSAJE DE ABELLA "Para nosotros es muy importante seguir con estos indicadores. Hoy llegamos a estar en una fase 4, lo que significa que todos los vecinos tenemos que seguir respetando las medidas sanitarias", enfatizó Sebastián Abella en un video difundido a través de las redes sociales, luego que se conociera el incremento en el número de recuperados en nuestra ciudad. En esa línea, el jefe comunal les solicitó a todos los vecinos que continúen usando el tapabocas, el distanciamiento social de dos metros y no compartir un mate ni una comida a fin de minimizar la proliferación del virus. "Es fundamental que el número de contagiados sea el mismo que el sistema sanitario de Campana pueda cubrir", sostuvo. "Vecinos continuemos cuidándonos y principalmente a los adultos mayores. En este momento nos toca estar cerca de ellos haciéndole los mandados o de forma virtual para que no tengan que salir de sus domicilios", concluyó el Intendente en su mensaje.

EL INTENDENTE ABELLA PIDIÓ RESPETAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA QUE EL NÚMERO DE CONTAGIOS NO DESBORDE EL SISTEMA SANITARIO LOCAL.





EL INFORME DE CAMPANA QUE AYE DIFUNDIÓ LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL.





EL INTENDENTE ABELLA PIDIÓ RESPETAR LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA QUE EL NÚMERO DE CONTAGIOS NO DESBORDE EL SISTEMA SANITARIO LOCAL.



SÉPTIMA MUERTE EN ZÁRATE Ayer se conoció el positivo de una mujer de 74 años que había fallecido el sábado. En tanto, Escobar y Pilar también informaron nuevos decesos, mientras Exaltación confirmó la muerte del hombre de 95 años que se contagió en el geriátrico municipal. Ayer, por tercer día consecutivo, la vecina ciudad de Zárate informó un fallecimiento en el marco de la pandemia de coronavirus: en esta oportunidad, se trata de una mujer de 74 años cuyo deceso se produjo el sábado en el Hospital Zonal Virgen del Carmen, aunque recién este martes se conoció su positivo de coronavirus. Así, la cifra de víctimas fatales ascendió a 7 en Zárate. A su vez, el Municipio informó 15 nuevos contagios y dos nuevas altas médicas, por lo que su cuadro de situación mostraba anoche 285 casos totales: 73 de ellos se encuentran activos, 205 se han recuperado y 7 han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar comunicó ayer 38 nuevos contagios, 18 altas médicas y el fallecimiento de una mujer de 76 años, vecina de Belén de Escobar. De esta manera, el panorama en el distrito es el siguiente: de los 1.161 casos totales registrados desde que comenzó la pandemia, 626 se encuentran activos, 500 se han recuperado y 35 han fallecido. En tanto, Pilar anunció ayer 41 nuevos contagios y un nuevo fallecimiento. Así, acumula 1.127 casos totales: 419 se encuentran activos, 689 se han recuperado y 19 han fallecido en el distrito. Finalmente, Exaltación de la Cruz confirmó ayer el fallecimiento del hombre de 95 años que contrajo el virus en el geriátrico municipal (donde se infectaron ocho adultos mayores), al tiempo que también informó el contagio de una persona vinculada al establecimiento. De esta manera, el vecino municipio llegó a 62 casos totales: 21 de ellos se encuentran activos, 37 se han recuperado y 4 han fallecido.

#Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó 9 nuevos contagios de coronavirus y comunicó que 30 pacientes fueron dados de alta. Por ello, el número de casos activos descendió a 85. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/oCLaPxsIpF — Daniel Trila (@dantrila) July 21, 2020

Otros 30 vecinos superaron el coronavirus en Campana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar