Este lunes el Municipio autorizó que los negocios gastronómicos reabran sus puertas, aunque un relevamiento arrojó que apenas tres anunciaron su regreso. De a poco la ciudad empieza a salir del letargo impuesto por la pandemia de coronavirus. Este lunes, el Municipio confirmó que la Fase 4 de la cuarentena permite entre otras cosas la apertura y permanencia dentro de los locales gastronómicos, vedada al público desde mediados del mes de marzo. Sin embargo, un relevamiento hecho por La Auténtica Defensa confirmó que la noticia fue recibida con moderación por los comerciantes: solo se registraron tres restaurantes anunciando su regreso para esta semana. La Fase 4 de la cuarentena autoriza el funcionamiento del "servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos" hasta las 23 horas de domingo a jueves y hasta las 24 los días viernes, sábados y vísperas de feriados. La autoridades aclararon que "tanto la reapertura como el uso del espacio público quedarán sujetos a la reglamentación que deberá efectuar la Secretaría de Desarrollo Económico" municipal, disposiciones que todavía no fueron comunicadas. Además, remarcaron que "se deberán cumplir los protocolos vigentes" para prevenir contagios. Uno de los contados locales que anunció su inminente reapertura al público fue Antares, hasta ahora operando solo con delivery y modalidad take away. "Falta menos para vernos! Estén atentos a las novedades!", publicó la cervecería en su Instagram. Horas más tarde confirmó su regresó a partir de este jueves en el horario permitido. El mismo día reabrirá Baum, la cervecería de Varela y 9 de julio. "El jueves volvemos!", compartió en sus redes oficiales, invitando a reservar una mesa contactándose por WhatsApp. Otro restaurant que adelantó su regresó, aunque sin dar mayores precisiones, fue Beruti Grill. "Sean bienvenidos", publicó el local gastronómico de Beruti y Güemes, acompañando la cortesía con una foto de las mesas ya tendidas. Antes, había compartido en sus historias la placa municipal anunciando las disposiciones para los locales gastronómicos campanenses, misma imagen publicada por Dopo Club, de 25 de Mayo entre Rocca y San Martín. "Vamos! Gracias!", expresó la pizzería. Pero no todas las persianas de los locales gastronómicos volverán a levantarse. Es el caso de las de Media Cuadra, que no resistió el parate económico y decidió cerrar tras 18 años de trayectoria. Para el restaurant de Sarmiento y Beruti, la cuarentena arruinó todas sus recetas.

Los locales reabren para la permanencia de público, aunque habrá restricciones.



Campana en Fase 4:

Moderación entre los restaurantes habilitados para recibir clientes

