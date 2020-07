En homenaje al desaparecido ex funcionario, Concejal, Presidente del HCD e Intendente Interino, desde el Frente de Todos-PJ impulsan el tratamiento legislativo del proyecto. "Tito supo ganarse el respeto y aprecio de referentes de todo el arco político, como quedó de manifiesto en las múltiples expresiones de pesar al conocerse su fallecimiento" explicó el Concejal y amigo, Oscar Trujillo. La triste noticia del fallecimiento de Norberto Aníbal Jendrulek, popularmente conocido como "Tito", ocurrido el pasado 13 de mayo, motivó numerosas expresiones por parte de la Comunidad. Y en su memoria, desde el bloque de Concejales del Frente de Todos-PJ presentaron un proyecto para nombrar una calle del barrio Federal con el nombre del desaparecido ex funcionario, Concejal, Presidente del HCD e Intendente Interino. "Tito supo ganarse el respeto y aprecio de referentes de todo el arco político, como quedó de manifiesto en las múltiples expresiones de pesar al conocerse su fallecimiento" explicó el Concejal y amigo, Oscar Trujillo, quien agregó que "es un deber cívico y un sano ejercicio de construcción de la memoria colectiva, la perpetuación de los nombres que supieron dejar huella en el camino del devenir histórico de los pueblos, especialmente de los hombres políticos que supieron ganarse ese espacio y esa trascendencia en el ejercicio democrático". La propuesta busca imponer el nombre de "Norberto Aníbal Jen-drulek" a la calle ubicada entre Justo Vigalondo y Tomás E. Negrete, comprendida entre las manzanas 62, 63, 64, 72 y 73 de la circunscripción II sección C, y la parcela 61h de la misma. Jendrulek había nacido un 20 de diciembre de 1953 en Villa Lugano, pero al año de edad ya estaba junto a su familia instalado en Campana. Pasó la infancia en "la Barranca", en la casa de Almirante Brown 157, hasta que se trasladaron en febrero de 1970 al recién inaugurado barrio Banco Provincia, del cual la familia Jendrulek fue una de las primeras habitantes. También se destacó como futbolista profesional en Villa Dálmine, integrando uno de los mejores equipos de la historia del club, el denominado el "Holanda de la C", campeón en 1975 que además obtuviera el ascenso a la primera B. Fue egresado secundario de la Escuela Normal, transitó sus estudios universitarios durante la dictadura, recibiéndose de Contador Público Nacional en la Universidad de Buenos Aires en 1981. A partir de ese mismo año inició su carrera profesional en Campana, la que nunca abandonó. Y en el plano político, llegó a la función pública municipal de la mano del Intendente Jorge Varela en el año 1995, ocupando el cargo de subsecretario de Gobierno y Hacienda. Al año siguiente fue creada cartera de Economía y Hacienda, Secretaría que ocupó hasta 2007, en los tres mandatos del intendente Varela, así como del interinato de Adalberto Tonani entre 2005 y 2007. En dicho año fue elegido concejal y Presidente del Honorable Concejo Deliberante hasta 2009, cargo para el que fue reelegido en 2011.

