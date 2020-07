Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. EL AGUA QUE SE DEJA CORRER "Moreno al 1500 (barrio 9 de Julio) gran pérdida de agua de un caño madre. Hace varias oportunidades que vengo haciendo reclamo a ABSA. Es un gran desperdicio de agua y hasta ahora no he tenido respuesta, ¿cuánto se pierde por mes? muestra Inés.



EVITEMOS UN ACCIDENTE "En la vereda de la calle Chaco 111 al lado del poste cortaron un tensor y lo dejaron arriba de la tierra de la vereda. No esperemos que se lastime alguien porque el que lo cortó no le importó nada. Mando foto", muestra Luis Alberto.



INICIATIVAS VECINALES #Dato vecinos taparon los milenarios pozos de la calle General Savio, única que no fue asfaltada en Villanueva, contratistas electromecánicos de la empresa Emersa volcaron bolsones de tosca y piedras para reparar la calle de acceso a su taller ubicado en Savio y San Martín. pic.twitter.com/jijvfX2uNp — Daniel Trila (@dantrila) July 21, 2020 A LA COMUNIDAD #ALaComunidad gatito extraviado. Se llama Taylor, lo vieron por Bravo y Vigalondo, barrio Malvinas. A quien lo encuentre se ruega comunicarse al 3489-549102. Muchas gracias!! pic.twitter.com/xprchplBI9 — Daniel Trila (@dantrila) July 22, 2020

22 de Julio de 2020:

Quejas Vecinales

