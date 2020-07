El CENS 456 sostiene su continuidad pedagógica

El Centro Educativo de Nivel Secundario que funciona en la Unidad Penal 57 del complejo carcelario de nuestra ciudad llegó a 26 programas radiales de "Palabras que liberan" y agregó otras actividades aun en estos tiempos de pandemia. "Queremos hacer visible que toda persona tiene derecho a la educación y eso lo queremos garantizar hoy y siempre", afirmó su Director, Lucas Giménez. A principios de abril, cuando el aislamiento obligatorio debido al coronavirus recién estaba transitando sus primeras semanas en nuestro país, el Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) 456 que funciona en la flamante Unidad 57 del complejo carcelario de nuestra ciudad se encontró con otra dificultad a superar: la falta de contacto virtual con sus alumnos. Es que, dada la pandemia, los chicos allí alojados no están recibiendo visitas y tampoco contaban con teléfonos celulares. Ante esa situación, desde el CENS 456 encontraron en la radio una solución. "Queríamos sostener la continuidad pedagógica y, sobre todo, mantener el vínculo entre docentes y alumnos", explicó por entonces el campanense Lucas Giménez (46), Director del establecimiento. Así fue que tras un rápido contacto con la FM Santa María (91.3Mhz) lograron obtener dos horas semanales de la programación para, a través de ellas, poder llegar a los 358 chicos de 18 a 21 años que iniciaron el Ciclo Lectivo 2020 en el CENS 456 Hoy, casi cuatro meses después, ya llevan 26 programas de "Palabras que liberan", una emisión "con contenidos específicamente elaborados para los estudiantes, realizado entre los equipos docentes de nivel primario y secundario de todo el complejo", detalla Giménez. "Son audios que vamos recolectando por WhatsApp, que luego transformamos en MP3 y que, finalmente, un profesor edita y transforma en un programa de una hora de radio. La idea es sostener el vínculo con los chicos e invitarlos a reflexionar sobre diferentes temas", añade. Sin embargo, en el CENS 456 no se quedaron solamente con esa posibilidad que exploraron con resultados positivos, sino que también fueron avanzando a medida que se fue estirando el aislamiento. "Llevamos adelante actividades realizadas de forma colectiva que fueron corregidas y devueltas a los estudiantes. Y son varios ya los trabajos con una participación creciente de los estudiantes", remarca el Director del establecimiento. Pero también se lograron concretar otras iniciativas: "Se entregaron cuadernillos como apoyo para la realización de las actividades y, simultáneamente, fuimos realizando intervenciones en los pabellones que consistieron en la entrega de rompecabezas alusivos a la figura de Manuel Belgrano en torno al 20 de junio. Mientras que para el 9 de julio realizamos un folleto collage con poemas, literatura y efemérides en torno al tema de la libertad, pero en un sentido amplio. Y para el receso de invierno, el equipo de preceptores ha preparado una caja con juegos de mesa (Ta-te-ti, cartas, trabalenguas y adivinanzas) y libros de historietas para acompañar a los estudiantes en el tiempo que nos separa hasta el mes de agosto, aunque seguiremos en contacto a través de la radio, dado que Palabras que Liberan seguirá con sus emisiones durante el receso", agregó Giménez, quien agradeció "el esfuerzo de todo el equipo docente que, de manera comprometida, sostiene el vínculo con los estudiantes para hacer escuela en el encierro y en este tiempo difícil de distanciamiento social preventivo y obligatorio". Además, el Director del CENS 456 también agradeció "el espacio a FM Santa María y a su Director Gastón Molina" para poder desarrollar "Palabras que Liberan", al tiempo que resaltó "como siempre, el acompañamiento del Servicio Penitenciario Bonaerense a través de la Coordinadora Educativa, Patricia Marra, y el respaldo del Director de la Unidad Penal, Gastón Collado". EXÁMENES PENDIENTES Durante el pasado mes de mayo y hasta el inicio de las vacaciones de invierno, el CENS 456 puso en marcha un dispositivo que permitió que aquellos estudiantes a los que les restaban rendir asignaturas para completar carrera y finalizar el tercer año lo pudieran hacer en este tiempo. "Esto generó que más de 20 alumnos pudieran cumplir esa instancia en distintos momentos, siempre cumpliendo las condiciones de distanciamiento e higiene necesarias. Queremos hacer visible que toda persona tiene derecho a la educación y eso lo queremos garantizar hoy y siempre", cerró Giménez.



PARA EL RECESO INVERNAL SE PREPARARON CAJAS CON JUEGOS DE MESA Y LIBROS DE HISTORIETAS PARA ACOMPAÑAR A LOS ESTUDIANTES. PALABRAS QUE LIBERAN Quienes quieran pueden seguir las emisiones del programa radial que se elabora desde el Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) 456 que funciona en la UP 57 del complejo carcelario local pueden sintonizar FM Santa María los miércoles de 7.00 a 8.00 horas y los domingos de 8.00 a 9.00. Además, también pueden seguir el canal de YouTube "Palabras que liberan" y escribir a: palabras.que.liberancampana@gmail.com

El CENS 456 sostiene su continuidad pedagógica

