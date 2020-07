Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS 2do Día del UAYEB. El Águila, mente nítida y clara. La visión, ir más allá de lo aparente. Amplia, objetiva. Vuelo, imaginación, apertura de caminos, expansión de conciencia. DÍA 362 DEL AÑO MAGO 1. DÍA 26 ALFA, 5TO DÍA DE LA HEPTADA AMARILLA DE LA LUNA CÓSMICA 13. DÍA ALFA - CHAKRA GARGANTA - LIBERA. Kin 115 - Águila 11, autoguia. La Energía está amplificada, potenciada, 13 veces más fuerte que un día común. Día portal 10mo de 10. Estos días todo está muy fuerte, muy aumentado, como puesto bajo una lupa. Estamos en la 2da jornada de Uayeb hoy es día de meditación y purificación de la humanidad. La Serpiente nos viene pidiendo adaptabilidad rápida a todo lo que viene sucediendo, no nos da respiro, no terminamos de procesar lo que paso ayer y ya hay nuevas cosas que debemos incorporar. El ÁGUILA, nos da la oportunidad de poder sobrevolar las situaciones y verlas de una forma más amplia, más totalitaria, más objetiva. No siempre las cosas son como parecen. Soltar el control, las obsesiones, los roces nos hará sentirnos liberados en este día. Momento para hacer cosas que nos den satisfacción a nosotros mismos, despegar de la familia por un momento para recargar batería. Porque en esta parte del Tzolkin (Calendario) que todo está tan fuerte por los portales y además en días de sobrecogimiento y fin de año todo muy muy fuerte, esto nos puede dejar o muy pasados de rosca o muy low battery. A recargar baterías dándonos un momento de placer, de descanso, un spa mental, es lo que nos cargaría las pilas para poder avanzar y poder pasar por las energías fuertes que tenemos hasta el 31/8 Ojo hoy con las peleas, los controles extremos, las obsesiones desmedidas, las faltas de respeto y los ataques sin ton ni son. Hoy ampliemos nuestros horizontes. Verdades que saldrán a la luz. Pensaremos de forma distinta, encontraremos valor en cosas que no veíamos viendo y estaban ahí esperando ser descubiertas. Día para liberarse de la Justicia, Abogados, Jueces. Pueden sacar un caso de la galera, Mago + Águila! Si estamos en eje, bien aspectados, podemos resolver un problema en tiempo record, ojalá así sea. Últimos días del Mago, quedan hoy, mañana y pasado, días de hacer un balance de lo bueno y lo malo que nos trajo este Año Mago 1, meditemos, purifiquemos para empezar en pocos días el año nuevo con todo!! YO SOY TU OTRO YO = IN LAK ECH alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Águila 11 - Energía del 22/07/2020 - Onda Encantada de la Serpiente

Por Alejandra Dip

