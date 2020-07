P U B L I C



Ella estará siempre entre nosotros, en nuestros pensamientos y transitaremos la huella que ha dejado para ser más llevadero el camino de las letras. Enviamos sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Pedimos una oración por su eterno descanso. Matilde Strobino de Rafael y todos los integrantes de la Institución. "NO MORIRÉ DEL TODO, AMIGA MÍA" (RODOLFO TALLÓN) No moriré del todo, amiga mía,

mientras viva en tu alma mi recuerdo.

Un verso, una palabra, una sonrisa,

te dirán claramente que no he muerto. . Volveré con las tardes silenciosas,

con la estrella que brilla para ti,

con la brisa que nace entre las hojas,

con la fuente que sueña en el jardín.

. Volveré con el piano que solloza

las nocturnas escalas de Chopin;

con la lenta agonía de las cosas

que no saben morir. . Con todo lo romántico, que inmola

este mundo cruel que me destroza.

A tu lado estaré cuando estés sola,

como una sombra más, junto a tu sombra. RODOLFO TALLÓN



Beatriz Valerio. QEPD.



Campana Amanecer Literario despide con dolor a la escritora Beatriz Valerio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar