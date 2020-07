La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 22/jul/2020 Automovilismo:

Juan Zucconi; "Todo se lo debo a mi viejo"







El piloto campanense se alista para la posible reanudación del campeonato de la Fórmula 3 Metropolitana después de no haber podido debutar en esta categoría de nivel nacional antes del parate por la pandemia. La posibilidad del retorno del automovilismo en agosto en nuestro país provocó que muchos comiencen a trabajar con la idea de poder retomar la actividad desde arriba de una butaca desde el reinicio mismo. Es el caso del campanense Juan Zucconi, quien todavía no pudo debutar en la Fórmula 3 Metropolitana en este 2020, que lo encuentra bajo la estructura del equipo de Marcelo Ramini. "Fue muy complicado comenzar desde lo deportivo para mí esta temporada, cuando tenía las mejores sensaciones para poder concretar este hermoso sueño de llegar a una categoría de nivel nacional", explica el piloto de nuestra ciudad, quien no pudo estar ni en Concepción del Uruguay ni en La Plata antes del parate por el coronavirus. -Pero sí se llegó a probar en tierras entrerrianas, ¿no? -Claro, en el marco del proceso de preparación para el debut dentro de la Fórmula 3 Metropolitana fuimos junto al equipo de trabajo y estuvimos en el autódromo de Concepción del Uruguay trabajando en una prueba de adaptación. Y recuerdo que fuimos en función de lograr una sólida adaptación, tal cual se hizo luego en La Plata, trabajando de menor a mayor junto al equipo de Marcelo Ramini. Tras girar por más de 20 vueltas se logró registrar buenos tiempos y quedamos conformes con el trabajo realizado pensando en lo que iba a su debut en el mes de febrero. -¿Aquello invitaba a pensar en un buen comienzo? -Sin duda. Es un desafío en mi carrera deportiva, porque quería hacerlo con mi viejo, pero no estaba seguro de realizarlo tal cual lo deseábamos. Por eso nos pusimos muy contentos y se nos daba por suerte lo que encaramos el año anterior, cuando teníamos charlas largas para concretar algo como lo que se dio. -Siempre mencionás a tu padre, quien se muestra muy entusiasmado con este proyecto en Fórmula 3 Metropolitana. -Si yo llegué a correr en karting y ahora estamos embarcados acá, quédate seguro que fue él quien lo logró. Siempre sostengo que todo se lo debo a mi viejo. -Mencionaste tu paso por el karting. ¿Qué experiencia te dejó? -Sí, estuve corriendo en karting, es cierto, pero tampoco fue el tiempo necesario como para decir que tengo una vasta experiencia en el arranque de mi carrera. Esto es como volver a empezar, a otro nivel, donde la potencia es otra y si bien el karting algo siempre deja, voy a ir de a poco tomando referencias. Soy de pensar las competencias, pero ahora debo conocer el auto y los autódromos, que son todos nuevos para mí. O sea: será una parte del año para experimentar todo lo que te ofrece un auto de estas características en esta Fórmula 3 Metropolitana que nos permite estar a nivel nacional. -¿Seguís con el equipo de Ramini? -Sí, además ya lo hablé con él y nosotros ya tenemos el presupuesto desde antes de la suspensión por lo que pasó en el país. Lo hablé con Marcelo, que es un gran tipo, buena gente y muy piola por todo lo que me dijo. Me dio una tranquilidad. Sin dudas tiene una vasta experiencia en su forma de brindarte la información y con papá nos gustó mucho eso. Así que seguimos con el equipo de ellos. -En su momento se realizó una Cena Presentación del auto. -Sí, la organizamos en el Club San Lorenzo con la peña que colaboró y sobre este tema en particular quiero agradecer a toda esa gente que estuvo acompañando, ayudando, dándonos una mano. A ellos todavía no pude retribuirles, demostrando en pista por diferentes situaciones que pasaron por arriba de nosotros. Por suerte pude hablar con ellos y entendieron la situación. Además es gente amiga que conozco y están siempre. -Serás otro de los pilotos campanenses que compiten a nivel nacional, representando a la ciudad. -Salvando las distancias con Matías Milla, Sebastián Abella y otros como Federico Panetta, Javier Balzano, Ángel Tapia, Errecart, Vidal, Sanguinetti y Carbone, entre los que se me vienen a la cabeza, entiendo que ellos son grosos y uno va a intentar empezar su camino. Ojalá podamos representar de la mejor manera a la ciudad, que es "Cuna del Primer Automóvil Argentino". Debo ser respetuoso, eso está claro, porque participamos en una categoría de nivel nacional que contará con televisación en directo, algo que te suma a la hora de buscar sponsors, aunque hoy todo está muy cambiado. Pero bueno, la tele te permite que, además, la gente te vea -¿Cómo te preparás para este nuevo automovilismo que se nos viene por la pandemia? -Es un tema que habría que tener muy claro, porque ya todo no será igual, desde cuando llegas hasta que te vas de un autódromo. Vamos a ir de a poco, aprendiendo a manejarnos abajo de los autos con mucho cuidado y, además de pensar en correr, habrá otros temas por los cuales debemos estar muy atentos. -¿Hay una idea de armar de cara al futuro un proyecto, pensando en seguir corriendo? -Estamos viendo de armar un nuevo proyecto por este tema de los presupuestos, porque hay gente amiga que quiere colaborar para poder tener también la posibilidad de poder seguir en la categoría de la mejor manera. En realidad, no lo terminamos de cerrar, pero sí estamos en hablando para un próximo futuro que puede ser interesante para lo que deseamos realizar. -¿Qué piloto se van a encontrar aquellos que te sigan en la Fórmula 3 Metropolitana? -Con alguien que desea hacer todo bien prolijo, tratando de tomar experiencia. Soy de pensar las carreras, pero reconozco que a veces me gana la ansiedad. Ojalá que todo salga bien en este proyecto que armamos con mi viejo. -¿A quiénes se agradece en este momento? -A mi viejo "Pancho", que es todo en este emprendimiento. También a la familia, a esos amigos que se van sumando para darnos una mano y a aquellas empresas y comercios que nos acompañan. Cuando esto comience queremos estar en carrera definitivamente a partir de la próxima competencia.

JUAN Y SU PADRE "PANCHO" COMENZARON EL 2020 CON MUCHAS EXPECTATIVAS POR LA LLEGADA DEL PILOTO A LA FÓRMULA 3 METROPOLITANA.



