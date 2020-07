Fue anoche y estarían ambos fuera de peligro. Uno tiene 20 y el otro 24 años. Un llamado al 911 alertó anoche sobre detonaciones de arma de fuego en el barrio San Cayetano. Ya en las inmediaciones de Croccio e Ibarra, personal de Comando Patrulla Campana encontró a Gustavo Verón (24) con una herida en su rodilla izquierda. A los pocos minutos llegó la ambulancia del SAME, que lo trasladó al Hospital San José. El segundo involucrado es Nicolás Ovelar (20) quien también tendría heridas de arma de fuego, pero en ambas piernas, y fue trasladado hasta el hospital de forma particular, antes que llegara la policía al lugar. Según las primeras versiones que obtuvimos sobre el hecho al cierre de nuestra edición, ambos heridos se trabaron en una discusión "por problemas de larga data" y finalizaron a los tiros.

Dos heridos de bala en San Cayetano

