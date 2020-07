Desde el inicio de la pandemia, ya son 222 los recuperados en total. Esto permitió que el número de casos activos siga descendiendo y se ubicara en 67 este miércoles, después de haber alcanzado un pico de 106 el lunes. El informe de situación epidemiológico de nuestra ciudad volvió a ofrecer ayer buenas noticias: otros 24 vecinos recibieron el alta médica tras contraer coronavirus, comunicaron oficialmente desde la Secretaría de Salud municipal. De esta manera, en los últimos dos días se conocieron 54 recuperados y, ahora, asciende a 222 el total de altas en Campana desde que comenzó la pandemia. Esto significa que el 74,5% de los infectados en el distrito han logrado superar la enfermedad. Al mismo tiempo, desde el Municipio confirmaron seis nuevos contagios, por lo que el acumulado total desde que comenzó la pandemia trepó a 298. Sin embargo, dada la cantidad de altas médicas informadas recientemente, el número de casos activos sigue descendiendo en estas horas y ayer se ubicó en 67, después de haber alcanzado un pico de 106 el pasado lunes. En tanto, afortunadamente, la cantidad de víctimas fatales se mantiene en 9 en Campana. Los últimos dos fallecimientos en la ciudad se dieron entre el sábado 11 y el domingo 12 de julio (dos hombres de 77 y 88 años). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer 12 nuevos contagios (dos de ellos correspondiente a Lima) y 2 nuevas altas médicas, por lo que se mantiene con números muy similares a los de Campana: la vecina ciudad acumula 297 casos desde el inicio de la pandemia, 83 de ellos se encuentran activos, 207 se han recuperado y 7 han fallecido. Por su parte, la Municipalidad de Escobar comunicó ayer 36 nuevos contagios, 24 altas médicas y un nuevo fallecido: un hombre de 72 años, vecino de Belén de Escobar. De esta manera, de los 1.197 casos totales acumulados en el distrito, 637 se encuentra activos, 524 se han recuperado y 36 han fallecido. En tanto, Pilar reportó 45 nuevos positivos, 21 altas médicas y un nuevo deceso. De esta manera, su cuadro de situación es el siguiente: de los 1.172 casos totales, 442 se encuentran activos, 710 se han recuperado y 20 han fallecido. Finalmente, después de días agitados por el brote que se dio en el geriátrico municipal, Exaltación de la Cruz no reportó nuevos contagios ayer, por lo que sigue con 62 casos totales: 20 activos, 38 recuperados y 4 fallecidos.



ESTA SEMANA, 54 VECINOS YA RECIBIERON EL ALTA TRAS HABER CONTRAIDO LA ENFERMEDAD. SUBSIDIO PARA PACIENTES LEVES QUE SE AÍSLEN FUERA DE SUS HOGARES Será de $500 diarios. Lo anunció ayer el gobernador Kicillof. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció ayer que la provincia de Buenos Aires dará un subsidio diario de 500 pesos a los pacientes leves de coronavirus que se aíslen fuera de sus hogares de residencia. "La gente muchas veces necesitaría irse de su casa, sanitariamente es aconsejable, pero sin embargo por un motivo u otro no lo hace. He firmado un programa que se llama Acompañar, que es un programa de albergue para la atención y recuperación de pacientes Covid leves", detalló el mandatario. "La provincia le va a dar $500 por día de permanencia en algunos de estos albergues a aquel que tome la decisión de hacerlo. Si está 10 días, al cabo de esos 10 días va a recibir una compensación para fomentar y compensar la decisión que toma de acompañar una política sanitaria", enfatizó Kicillof al visitar el Centro de Aislamiento en el Parque Tecnópolis. "El Gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a escatimar recursos de inversión para que se contagie la menor cantidad de gente posible", resaltó el gobernador, que explicó que el programa contempla un fondo especial a través del cual le van a dar "un subsidio por desarraigo y solidaridad" a los pacientes leves de coronavirus. "Lo que reconoce este fondo es que aquel que se aísla pierde algo, sacrifica algo, y entonces la provincia le da un subsidio para compensarlo", agregó. Y luego aclaró que "quién no desea el subsidio o no lo necesita puede prescindir de él, pero la provincia pone a su disposición por cada día de estadía $500". #Dato VIDEO juntos logramos pasar a fase 4. Se habilitaron algunas actividades, también las salidas recreativas. En todos los casos deberán cumplirse los protocolos vigentes. No olvides que es obligatorio el uso de tapabocas. pic.twitter.com/7QbBr7Xzpr — Daniel Trila (@dantrila) July 23, 2020

Campana sumó ayer otras 24 altas médicas y 6 nuevos contagios

