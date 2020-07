Lo determina el protocolo provincial que puso en vigencia el Municipio de Campana. Los negocios gastronómicos deben asimismo capacitar a su personal y mantener la estricta sanitación de sus instalaciones. La nueva normalidad comienza a materializarse. A partir de hoy los comercios gastronómicos están habilitados para permitir el ingreso y permanencia de clientes, poniendo fin a una veda que comenzó a mediados de marzo y que puso en riesgo su sustentabilidad financiera. De hecho Media Cuadra, uno de los restaurantes más tradicionales de la ciudad, no superó la crisis de la cuarentena y se vio obligado a bajar sus persianas de manera definitiva. Pero para los empren-dimientos gastronómicos que si lograron mantenerse a flote adaptando su oferta a la modalidad delivery o retiro por local (take away), comienza otra etapa en la que deberán seguir el estricto protocolo provincial de operación y que en el distrito será auditado por el Municipio. El martes, comerciantes y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico se reunieron para analizar en conjunto las disposiciones y avanzar en la reapertura. La restricción más severa tiene que ver con la cantidad de personas autorizadas para permanecer dentro del local: solo se permitirá un cliente cada 2,25 metros cuadrados y en grupos no mayores a 4 personas, salvo que sea un grupo familiar, y evitando la presencia de personas de riesgo. La norma es válida tanto en espacios cerrados como abiertos. Como se informó ayer, los locales pueden permanecer abiertos hasta las 23 horas de domingo a jueves y hasta las 24 los viernes, sábados y vísperas de feriados. El protocolo recomienda que la operatoria sea con reserva de turnos, para evitar que los clientes se aglomeren en el acceso, y establece el registro obligatorio de sus datos personales: nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfono, hora de ingreso y salida y presencia de síntomas compatibles con COVID-19. El objetivo es tener una trazabilidad de los concurrentes en caso que se detecte un caso positivo durante los días posteriores, sea en la plantilla de trabajadores del comercio como en los comensales. Además, la circulación dentro del local deberá estar señalizada, el acceso a lugares comunes restringido, se deberán instalar dispensers de alcohol en la entrada y en las mesas, trapos con lavandina para desinfectar los zapatos y mantener ventilado los ambientes. Todo el protocolo -y los destinados a las demás ramas comerciales- pueden consultar-se en la web desarrollo-economico.campana.gob.ar. "La idea es que operando con todo lo que establece el protocolo -sistema de reservas, registro de datos de clientes y menos clientes en locales- los comercios gastronómicos puedan empezar a funcionar a partir de este fin de semana", manifestó Sergio Roses, secretario de Desarrollo Económico, este miércoles en conferencia de prensa. "Es una muy buena noticia para la ciudad, los trabajadores, los comerciantes y la gente que suele concurrir en estos emprendi-mientos", aseguró. De cara a las libertades de la nueva fase, el funcionario afirmó que el Municipio pretende "administrar bien esta posibilidad que tenemos en beneficio de los trabajadores, de los vecinos, para que la rueda económica sea compatible con mantener los niveles sanitarios que viene demostrando Campana". "Sigamos en esta senda que Campana se destaca incluso de ciudades vecinas por alcanzar un aceptable nivel de actividad económico y eso es fruto de que el vecino en general ha tenido una conducta segura", manifestó. Por su parte, su par Legal y Técnico, Abel Sánchez Negrette, comentó: "Lo comercios deben aggiornar sus instalaciones y su forma de trabajo a la nueva normalidad. Desde el Municipio consensuamos la reglamentación con los gastronómicos, que en el día de hoy (miércoles) están capacitando a su personal y a partir del día de mañana podrán estar operativos". Además, el funcionario advirtió por la aplicación de multas sobre aquellos locales que incumplan el protocolo. "Son las mismas que existieron siempre, no se modificó el sistema de faltas", aclaró.

Sergio Roses, secretario de Desarrollo Económico, junto a Abel Sánchez Negrete, secretario legal y técnico, este miércoles en conferencia de prensa. COMERCIOS TEXTILES Y JUGUETERÍAS En esta nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las jugueterías y los comercios de indumentaria y calzado podrán permitir el ingreso a los clientes. No obstante, deberán cumplir la metodología de trabajo establecida por la Provincia para garantizar la salud de las personas, prevenir y controlar la propagación de la enfermedad. En virtud de la situación de emergencia sanitaria, resulta necesario, proteger la salud de los empleadores, empleados y clientes e implementar procedimientos y adecuadas medidas de higiene y seguridad en el trabajo que minimicen las posibilidades de contagio de Covid-19, fijando para ello las condiciones de prevención y recaudos necesarios. Los protocolos pueden consultarse en https://desarrolloeconomico.campana.gob.ar

La Nueva Normalidad:

Los restaurantes regresan con reservas, cupos limitados y registrando datos de sus clientes

