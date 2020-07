LO DEFENDIÓ El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ratificó su defensa del jubilado que mató a un ladrón y afirmó que "no es un asesino, sino un hombre que se acostó a dormir, terminó preso y los cinco delincuentes sueltos". "Cuando estuve con Jorge (Ríos) y lo pude ver a los ojos, no vi a un asesino, sino a un hombre que fue víctima de un delito por delincuentes que deberían estar presos, a una personas que se acostó a descansar y terminó detenido en una comisaría y los delincuentes, sueltos. Esas cosas nos rebelan, entendemos que no pueden ser", sostuvo el funcionario provincial. El integrante del Gabinete del gobernador Axel Kicillof remarcó que "será la Justicia quien determine" si el jubilado "actuó o no en legítima defensa". DÉFICIT ALARMANTE El primer semestre cerró con un déficit financiero de $1.187.534 millones, un 313,48% más que en el mismo período de 2019, en tanto el resultado primario (sin computar los servicios de la deuda) pasó en el mismo lapso de un superávit de $30.221 millones a un desbalance de $858.542 millones. En el mal desempeño de las cuentas públicas tuvieron incidencia las medidas de urgencia para afrontar la pandemia de coronavirus, si bien un análisis del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) destacó que el 44% del incremento del gasto en los primeros seis meses del año no guardó relación directa con el COVID-19. El Ministerio de Economía sólo dio a conocer el resultado fiscal de junio, sin la información acumulada del primer semestre. El mes pasado, el sector público nacional tuvo un déficit primario de $253.706 millones y uno financiero de $288.565 millones, debido al pago de intereses de la deuda pública por $34.859 millones. CAÍDA INDUSTRIAL La actividad industrial tuvo en junio una caída del 6,1% respecto del mismo mes del año pasado, menor a los porcentajes de bajas de meses anteriores, si bien en la comparación no puede pasarse por alto el efecto que tuvo el apagón general del 16 de junio de 2019 en la actividad fabril. Por otra parte, el sector mostró una mejora del 1,7% en relación con mayo en la medición desestacionalizada (9,4% sin desestacionalizar), indicó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). La entidad advirtió que la baja de la actividad manufacturera en el segundo trimestre fue mayor a la registrada a inicios de 2002, en ocasión de la salida de la Convertibilidad, en tanto manifestó que es aún no puede determinarse el momento en que comenzará la recuperación. COTIZACIÓN EN ASCENSO El dólar paralelo o "blue" volvió a subir su cotización a $133, un peso más que el cierre del martes y seis más que el miércoles de la semana pasada, cuando retomó su racha ascendente luego de semanas de relativa tranquilidad. De esta forma, la brecha entre el dólar informal y el oficial, según el precio de venta vigente en el Banco Nación, se elevó a 76,16%, dentro del rango en el que se viene manteniendo en los últimos meses. El mercado informal de la divisa estadounidense recuperó su movimiento luego de una sucesión de medidas oficiales para restringir aún más el acceso a las operaciones legales, tanto por parte de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para limitar la operatoria del dólar bolsa o MEP y la del contado con liquidación, como por el Banco Central, para evitar el uso de cuentas de terceros o "coleros digitales". Con las restricciones al Mercado Único y Libre de Cambios que se vienen profundizando desde septiembre de 2019, el dólar blue es el refugio elegido por diferentes sectores de la economía informal o semi-formal, que busca la forma de eludir el tope de 200 unidades mensuales de compra establecido por el BCRA.



23 de Julio de 2020

