Subsidio para pacientes leves que se aíslen fuera de sus hogares

Será de $500 diarios. Lo anunció ayer el gobernador Kicillof. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció ayer que la provincia de Buenos Aires dará un subsidio diario de 500 pesos a los pacientes leves de coronavirus que se aíslen fuera de sus hogares de residencia. "La gente muchas veces necesitaría irse de su casa, sanitariamente es aconsejable, pero sin embargo por un motivo u otro no lo hace. He firmado un programa que se llama Acompañar, que es un programa de albergue para la atención y recuperación de pacientes Covid leves", detalló el mandatario. "La provincia le va a dar $500 por día de permanencia en algunos de estos albergues a aquel que tome la decisión de hacerlo. Si está 10 días, al cabo de esos 10 días va a recibir una compensación para fomentar y compensar la decisión que toma de acompañar una política sanitaria", enfatizó Kicillof al visitar el Centro de Aislamiento en el Parque Tecnópolis. "El Gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a escatimar recursos de inversión para que se contagie la menor cantidad de gente posible", resaltó el gobernador, que explicó que el programa contempla un fondo especial a través del cual le van a dar "un subsidio por desarraigo y solidaridad" a los pacientes leves de coronavirus. "Lo que reconoce este fondo es que aquel que se aísla pierde algo, sacrifica algo, y entonces la provincia le da un subsidio para compensarlo", agregó. Y luego aclaró que "quién no desea el subsidio o no lo necesita puede prescindir de él, pero la provincia pone a su disposición por cada día de estadía $500".

