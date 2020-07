El referente del Frente de Todos local aseguró que "Kicillof viene asistiendo a Campana en términos financieros, y también con políticas de acompañamiento social y tributario" y que Abella "no tiene la voluntad política de pedirle un esfuerzo en este contexto a los sectores más concentrados de la economía local, pero sí de asfixiar a los sectores más afectados por la crisis sanitaria". El referente del Frente de Todos Campana, Alejo Sarna se refirió a la polémica desatada días atrás por el Intendente local quien señaló que corría riesgo el pago de los sueldo por la delicada situación financiera y reclamó más ayuda al Gobierno Provincial. En relación a ello, Sarna sostuvo que "Estamos atravesando una crisis sin precedente que afectó la economía mundial, generó una contracción en la producción y derrumbó el comercio internacional y donde la Argentina no es ajena a esta crisis global que profundizó la difícil herencia recibida. También disminuyó el consumo, haciendo todo esto que haya una fuerte caída en la recaudación que padecen tanto la Nación como las Provincias y los Municipios. Con lo cual el Gobierno Local no puede reclamarle soluciones a la Provincia dado que se encuentra en la misma situación de caída de los ingresos. Por eso creemos que se tiene que apelar desde el Gobierno Municipal a un esfuerzo solidario, es decir, entendemos que es momento de que todos los sectores colaboren para poder resolver el problema del financia-miento del estado, porque quedó demostrado con esta pandemia que es el único capaz de asignar los recursos de la mejor manera pensándolo en términos colectivos". "La solución al problema del financiamiento municipal está en pedirle un esfuerzo a las grandes empresas, bancos e hipermercados radicados en la ciudad, como lo hicieron otros Municipios como Pilar pero también Vicente López por ejemplo, en donde Gobierna el Pro. A diferencia de esto, el Intendente de Campana decidió generar en medio de la pandemia un fuerte aumento de tasas a pymes, comercios y vecinas y vecinos que va a contramano de lo que la realidad pedía, asfixiando aún más estos sectores que sufrieron los avatares de las consecuencias económicas de la pandemia. Fue un error haber realizado estos aumentos precisamente en un momento en donde hay muchas vecinas y vecinos que vieron disminuir sus ingresos o bien perdieron su fuente de trabajos. El Intendente no tiene la voluntad política de pedirle un esfuerzo en este contexto a los sectores más concentrados de la economía local pero si de asfixiar a los sectores más afectados por la crisis sanitaria". "A pesar de haber creado una agencia de recaudación, contra toda legalidad, y con el objetivo de hacer según lo ediles de Juntos por el Cambio "inteligencia tributaria", el aumento de tasas no le funcionó en términos recaudatorios, porque como habíamos advertido, los aumentos de las mismas iban a traer aparejado un aumento en la morosidad. Entonces ahora le quiere echar la culpa al Gobierno Provincial de sus propios errores". Para finalizar, Sarna defendió al Gobernador y sostuvo que "Kicillof vienen asistiendo a Campana no solo en términos financieros, sino también con políticas de acompañamiento social y tributario a los sectores más afectados por la pandemia. Pero la Provincia no le puede solucionar todos los problemas al Intendente. Gobernar un Municipio requiere, y más aún en estas circunstancias, de agudizar el ingenio para encontrar soluciones sin ahogar a los sectores medios y bajos de la economía. Lamentablemente en Campana el Gobierno Municipal no puede o no quiere hacerlo".



"El Intendente le tiene que pedir un esfuerzo a las grandes empresas, bancos e hipermercados"

