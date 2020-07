Campana habría duplicado la cantidad de comedores y ollas populares

Así lo señalaron integrantes de los movimientos sociales a la Diputada Soledad Alonso, a quien convocaron a mediar como interlocutora de los comedores y merenderos con la provincia de Buenos Aires.

Referentes locales de los diferentes movimientos sociales con representación en nuestra ciudad, tales como Somos - Barrios de Pie; Movimiento Evita; Corriente Clasista y Combativa; Martín Fierro; y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entre otros, convocaron a la Diputada Provincial Soledad Alonso "para articular la actividad de los comedores y merenderos de Campana con la provincia de Buenos Aires, y poder acceder a diferentes programas que están en vigencia de manera tal de mejorar la calidad nutricional y la capacidad de respuesta que tenemos", señalaron.

En ese sentido, los anfitriones mencionaron que las ollas populares y comedores se han duplicado desde el inicio de la cuarentena y son más de 70 distribuidos espontáneamente en los 22 barrios de Campana.

"Se hace bastante duro poder conseguir mercadería y alimento, por eso también entendemos que es necesario darle un mayor protagonismo a la ordenanza que creó en 2018 la Comisión de Emergencia Alimentaria y que se encuentra en vigencia, pero nunca fue formalmente implementada como fue pensada. Hoy es una herramienta que merced a la demanda que generó cuarentena es indispensable", señalaron y agregaron: "Es algo que entendemos que se tiene que discutir, y cuánto dinero se le va a asignar para resolver la crisis, una crisis que recién empieza y no sabemos cuándo va a terminar. Esa ordenanza plantea poder destinar dinero no sólo a alimentos, sino también mejorar la infraestructura de cada comedor que hay en Campana. Eso hoy tiene un cumplimiento parcial con algunos comedores, a los que se los provee de alimentos, carne vacuna o pollo, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano de Municipio. Pero no alcanza porque se han multiplicado los comedores. Tendría que haber un comité de crisis del que participen concejales, Ejecutivo y actores que aportan a la actividad solidaria en los comedores para dar una respuesta efectiva a esta crisis alimentaria que no sabemos cuánto tiempo va a durar", concluyeron.