Bolsonaro sumó un tercer test positivo

El Presidente de Brasil no logró superar todavía el coronavirus tras haberse contagiado el pasado 7 de julio. En tanto, ayer se superaron los 15 millones de casos a nivel mundial; al tiempo que se anunció que a partir de septiembre podría estar disponible la vacuna desarrollada en Oxford. Tras haberse contagiado coronavirus, Jair Bolsonaro (65 años) no logra superar la enfermedad. Así lo indicó el tercer examen que se realizó el presidente de Brasil, quien desde hace poco más de dos semanas se encuentra infectado. Bolsonaro había dado positivo al test de Covid-19 el pasado 7 de julio. De esta manera, ya acumula 16 días teniendo que soportar la "gripezinha", tal como había llamado a la pandemia cuando se registraron los primeros casos en Brasil. Aunque estaría transitando la enfermedad sin mayores complicaciones: "El presidente Jair Bolsonaro sigue con buena evolución de salud, siendo acompañado por su equipo médico de la Presidencia de la República", señaló ayer la Secretaría de Comunicación del gobierno. Mientras tanto, los casos positivos de coronavirus confirmados en el mundo superaron este miércoles los 15 millones desde el inicio de la pandemia, según el registro de la Universidad Johns Hopkins. La entidad, que carga datos de todo el planeta en forma permanente, presentó pasado el mediodía de ayer un total de 15.008.046 casos de Covid-19, de los cuales 617.902 terminaron en fallecimientos. Los países que más contagios presentan son: Estados Unidos (3.919.550), Brasil (2.159.654), India (1.193.078), Rusia (787.846) y Sudáfrica (381.798). Asimismo, EEUU y Brasil también se mantienen al tope de la escala de países con más decesos: 142.350 y 81.487, respectivamente. Finalmente, siguiendo con las noticias internacionales que ha dejado ayer el coronavirus, este miércoles trascendió que la vacuna de AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford, podría estar lista para septiembre. Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo de investigación y desarrollo de biofarmacéuticos para AstraZeneca, explicó que podría estar disponible "en cualquier momento a partir de septiembre" si todo sale bien en los ensayos clínicos. "La tenemos. Así que si tenemos datos de eficacia esperamos tenerlo en cualquier momento a partir de septiembre", agregó Pangalos. Según los primeros estudios realizados en pacientes sanos, esta vacuna experimental es segura y produce respuesta inmune. Además, tampoco ha ocasionado efectos secundarios graves, según los resultados publicados en la revista médica The Lancet.



Bolsonaro sumó un tercer test positivo

