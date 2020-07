De 30 mil personas que hacen diálisis en Argentina, 148 contrajeron Coronavirus

El coordinador del Programa de Abordaje Integral de Enfermedades Renales recomendó a los pacientes extremar los cuidados durante el tratamiento de diálisis y alertar precozmente al sistema de salud sobre síntomas compatibles con la Covid-19. (Télam) El coordinador del Programa de Abordaje Integral de Enfermedades Renales, Augusto Vallejos, informó que desde el inicio de la pandemia de Coronavirus en Argentina, 148 de las más de 30.000 personas que se someten al tratamiento de diálisis para la enfermedad renal contrajeron Covid-19. Al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud para brindar información sobre la situación epidemiológica en el país, Vallejos recomendó a los pacientes con enfermedad renal extremar los cuidados durante el tratamiento de diálisis y alertar precozmente al sistema de salud sobre síntomas compatibles con coronavirus. "Es necesario que la persona que esté en diálisis, use el tapaboca en todo momento y disminuya el tiempo en sala de espera". De esos 148 pacientes que han contraído la infección, el 57 por ciento son varones y el 80% tienen residencia en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una mediana de edad de 59 años, superior al promedio general de infectados que es de 35 años. El tratamiento de diálisis se realiza "rutinariamente" hasta 3 veces por semana, durante varias horas, en centros de salud. "Es necesario que la persona que esté en diálisis, use el tapaboca en todo momento y disminuya el tiempo en sala de espera", dijo Vallejos. "Hay que recordar que las enfermedades renales, en general, son prevenibles". En caso de detectar síntomas, el paciente debe contactar al equipo sanitario que le brinda el servicio con anterioridad a concurrir al nosocomio y que así se lo pueda tratar como un caso sospechoso. Estudios recientes mostraron que 1 de cada 8 ciudadanos adultos tienen enfermedad renal y, si bien puede haber un origen multicausal, tiene especial prevalencia entre pacientes que padecen diabetes e hipertensión arterial. El tratamiento depende de la severidad del cuadro, pero cuando la función del riñón no es óptima, se requiere una "sustitución" que se da a través de la diálisis o del trasplante renal. "Hay que recordar que las enfermedades renales, en general, son prevenibles", dijo Vallejos y recomendó ingerir 8 vasos de agua segura por día y mantener una dieta saludable, evitar fumar y realizar controles frecuentes para una detección oportuna de la enfermedad.



De 30 mil personas que hacen diálisis en Argentina, 148 contrajeron Coronavirus

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar