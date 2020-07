Efemérides del día de la fecha, 23 de julio

DÍA DEL PAYADOR Instituido a través de la Ley Nº24.120 en el año 1992 y celebrado desde el año 1996, en este día se conmemora la payada celebrada en Paysandú, Uruguay, entre Gabino Ezeiza y el uruguayo Juan Nava en el año 1884; en aquella ocasión, Ezeiza ganó magistralmente con la improvisación que dio origen a la canción "Heroico Paysandú" que Carlos Gardel grabó en el año 1922: "Heroico Paysandú yo te saludo/ hermano de la patria en que nací/ tus triunfos y tus glorias ofrecerte/ te canto de mi patria como aquí/ yo guardo este recuerdo de mi patria/ pegado en una brisa tu canción/ el hijo del temblor de tu saliente". El payador, acompañado por su guitarra, recita versos espontáneamente sobre sus sentimientos y la realidad que lo rodea. FALLECE AMY WINEHOUSE Amy Jade Winehouse nació el 14 de septiembre del año 1983 en Londres, Inglaterra. Proveniente de una familia de músicos de jazz, Winehouse creció escuchando a su padre cantar canciones de Frank Sinatra: "yo diría que el jazz es mi idioma." A pesar de estar fascinada con el jazz y cantar a menudo canciones de Sinatra, a los 10 años decidió rapear en su primera banda "Sweet ´n´ Sour." A los 14 años empezó a componer sus primeras canciones unida a su inseparable guitarra que la acompañaba cada vez que se presentaba a cantar en un pub: "empecé a escribir canciones para desafiarme a mí misma, para ver qué podía escribir". Su voz no tardó en llegar a los oídos de Darcus Beese, representante de la discográfica Island, que la buscó intensamente hasta encontrarla; así, Winehouse dejó atrás su pequeña banda de jazz y se lanzó a la fama como solista con su disco debut "Frank" (2003). En el año 2006 lanzó "Back to black", disco que la consagró como una de las grandes voces del mundo con las canciones "Rehab", "Love is a losing game" y "You know I´m no good", y que le permitió ser la protagonista de los Premios Grammy al ganar en las categorías "Mejor álbum pop vocal", "Mejor interpretación femenina de pop", "Mejor artista nuevo", "Canción del año" ("Rehab") y "Grabación del año."Pero su tormentosa relación con su esposo y sus adicciones terminaron hundiéndola en una profunda depresión de la que no pudo salir. Falleció en el año 2011 en Londres, Inglaterra. "ESCÁNDALO DE WEMBLEY" Un día como hoy en el año 1966, la polémica expulsión de Antonio Ubaldo Rattín desencadenaba uno de los mayores escándalos de los Mundiales. En ese entonces, la "albiceleste" se enfrentaba contra los ingleses por los cuartos de final del Mundial Inglaterra 1966, en un partido dominado por los británicos y con un controvertido arbitraje del alemán Rudolf Kreitlein. Sorpresivamente, a los 36 minutos, Kreitlein detuvo el partido y expulsó a Rattín quien, enojado por la decisión, permaneció en el campo de juego pidiendo un intérprete para que el árbitro le explicara la razón de su expulsión: "yo veía que cobraba todo a favor de Inglaterra este señor alemán […] Ante eso le muestro el brazalete de capitán y durante varios minutos le pido un intérprete para pedirle explicaciones […]y me expulsa". El partido estuvo paralizado 10 minutos hasta que el argentino abandonó el campo de juego y enfureció a la hinchada inglesa al sentarse en la alfombra roja preparada para la Reina Isabel II y estrujar el banderín de corner (que tenía la bandera inglesa). "Animales, animales" gritaron iracundos los ingleses que terminaron quedándose con la victoria 1 a 0 con gol de Geoffrey Hurst. Este hecho impulsó a la FIFA a incorporar las tarjetas en el arbitraje para evitar confusiones.



Efemérides del día de la fecha, 23 de julio

