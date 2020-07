"Hasta que uno no ha amado a un animal, una parte del alma sigue sin despertar." --Anatole France. "La vida no le preguntó si quería ser fuerte. La vida le obligó a serlo."; "Palabras a un Tigre en Cautiverio" --Hernán Quesada. El tigre es el mamífero felino más grande que existe en el planeta, supera en tamaño al león. El significado de su nombre es "flecha"; proviene del antiguo persa. Este majestuoso animal da igual en qué faceta de la vida esté, siendo un simple cachorro o más adulto, es extraordinariamente bello. Es inconfundible que esta belleza es sinónimo de violencia y agresividad. Es un animal brillante con grandes habilidades de adaptación a cualquier entorno y con una inteligencia muy superior a la media de los animales existentes. Originario del continente asiático habita nuestro planeta desde hace 2.000.000 de años en la época del Pleistoceno. La longitud que puede llegar a tener se sitúa entre los dos o tres metros. El color de su piel es anaranjado y tonos blancos junto a las tan sonadas y llamativas rayas que cubren todo su cuerpo de color negro. La ubicación de cada una de sus rayas se las considera como las huellas dactilares del propio animal ya que en ningún ejemplar se repiten haciendo a cada ser vivo de esta especie único y diferente. El instinto de los tigres es altamente depredador y cazador, caza habitualmente elefantes, monos, peces y gran diversidad de aves, cocodrilos, osos y hasta incluso leopardos. Son considerados como depredadores, ya que llegan a capturar una media anual de 50 animales y aún más si las hembras se encuentran en fase de gestación. Cuando localizan la presa pueden llegar a emitir sonidos imperceptibles para el ser humano capaces de paralizarlas de inmediato dejándolas en el sitio inmóvil. Pueden desarrollar en carrera una velocidad de 60 Km. por hora, además suelen saltar sobre sus presas siendo capaces de elevarse a una altura de hasta 5 metros recorriendo una longitud de entre 9 y 12 metros de distancia. El tigre se encuentra en peligro de extinción dentro del reino animal desde hace ya varios años. Es por culpa del siglo pasado que se cuentan innumerables víctimas mortales sobre estos felinos, cazados para la comercialización de sus pieles y huesos o para utilizarlos como medicinas tradicionales chinas que aún el día de hoy se sigue creyendo que tienen propiedades y sustancias medicinales propensas a curar todo tipo de enfermedades. En Siberia ya se le da como una especie perdida por la razón de que la población los caza para alimentarse de sus carnes. Sus ojos son capaces de percibir infinidad de colores pero no ven ni objetos ni animales en movimiento, por lo que se defienden gracias a sus evolucionados y desarrollados oídos al captar con total precisión todo tipo de ruido. Es uno de los más fascinantes felinos sobre la Tierra. Majestuoso, imponente, simboliza en Oriente, la potencia y la osadía. Lamentablemente, nos encontramos ante su ocaso. Más de 2300 tigres en peligro de extinción han sido asesinados y traficados ilegalmente desde el cambio de siglo. Este es un tráfico pernicioso, evidenciado por la alta comercialización de pieles enteras y animales enteros, tanto vivos como muertos, y además los huesos son testimonio de la demanda continua de partes del tigre. A pesar de que los proteccionistas realizan campañas para proteger a los animales en peligro de extinción y ayudan a los gobiernos a atrapar a quienes comercian con ellos, no es suficiente, pues la compra de los animales o las partes de su cuerpo podrían crear nuevos mercados para la industria de las granjas de los tigres.

El Rincón de Aléthea:

El Ocaso de los Tigres

Por Angela Monsalvo

