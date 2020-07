Cristian Banchero de Colonia Uruguay me comenta que, el pejerrey sigue difícil de encontrar que hay de muy buenos portes pero inestable. Lo mejor para el pejerrey es la pesca de costa por la noche donde se encuentra una pesca pareja. Lográndose entre quince y veinte capturas por caña de entre los 800 a 900 gramos es lo que más predomina. Reiterando que durante el día es muy difícil dándose un día sí otro no, es como que no come bien, siendo realmente un año extraño en cuanto al pique. Lo que si seguimos teniendo es bagres de mar. Estuvimos realizando un relevamiento esta semana con cuatro capturas de entre los dos kilos y medio y los cuatro kilos, estando firme en la zona con buenas jornadas de pesca. Por otra parte, el amigo Pablo Fender de Concepción del Uruguay me informa que, en su localidad en los últimos días se registraron cinco casos de COVID 19 teniendo de todas formas habilitadas la navegación en el horario de ocho a diecisiete horas. Con una capacidad del cincuenta por ciento de la embarcación que es el máximo de tripulantes y dentro de lo posible del mismo grupo familiar, teniendo en cuenta estas precauciones y obviamente el uso del barbijo al ingreso del club se puede salir a navegar. Con respecto a la pesca, está muy complicada dado que creció mucho el río estando en 3,50 metros con agua en creciente, cuando lo normal para nuestra zona es un metro a metro cincuenta. El agua baja muy sucia es un agua colorada producto de las fuertes lluvias que hubo aguas arriba de la represa la que está largando mucha agua para contener ese pico, con lo que se calcula que podemos llegar a los cuatro metros acá en Concepción. Por lo que te reitero la pesca está muy complicada solo da para algo de variada en algún remanso o la boca de los arroyos donde no corre tanto el agua y como te digo con algún bagre amarillo, algún pati o picudo pero no más que eso. Algunos fanáticos de los señuelos logran dar con alguna captura de dorado pero andando todo el día y de portes chicos el más grande puede llegar a los dos kilos y medio. Estamos a la espera del ingreso del pejerrey que si bien se dieron algunas capturas son muy pocas todavía y de embarcado. De costa la pesca es prácticamente nulo el pique de esta especie, lo que sí los pocos que se dieron son muy lindos de los 500 gramos para arriba. Posiblemente para finales de Julio más entrando en Agosto puede ser que ingrese más acardumado y ahí estaremos a la espera, aunque tiene que acomodarse al agua y el río también sino con estas condiciones de hoy es muy difícil. Desde Concordia Cacho Toller me informaba también que el río Uruguay está haciendo un pico de crecida que está llegando a los ocho metros cincuenta y posiblemente llegue a los diez metros se calcula. El pico de la creciente ya pasó por Santo Tomé que es el referente de Concordia que llegó a los diez metros cincuenta, encontrándose bajando por la zona de Paso de los Libres y viene bajando por lo que si no hay lluvias en la cuenca inmediata superior calculamos que en unos diez a quince días va a estar normal el río. En estos momentos el río como te decía está alto y el agua sucia por lo que no estamos entrando a pescar por ese tema esperando que las condiciones del río mejoren. Por otra parte, aca seguimos con el protocolo de tres por lancha, con barbijo, alcohol y lavandina y únicamente con documentos residentes de Concordia no permitiendo entrar a ninguna persona de otra localidad. El amigo y guía de pesca Cristian Maus de Santa Teresita, por su parte, me hace llegar su informe comentándome que se encuentran en Fase 5 con algunas pequeñas restricciones, como por ejemplo se anularon las reuniones de más de diez personas y el tránsito entre las distintas localidades está permitido solo para los esenciales. Con respecto a la pesca se puede realizar de costa manteniendo siempre la distancia social, la semana vino con un pique flojo por muchos días de fríos vientos de tierra con el agua oscura, muy pocas brótolas las que se venían pescando en cantidad y esperando el ingreso del pejerrey lógicamente cuando se componga el agua y este clara será el momento de realizar los primeros intentos. En nuestro programa televisivo Nº837 de esta semana Jorge Alberto Robson nos muestra la confección y funcionamiento de una boya puntero a 45 grados, Oscar Enrique Suarez continúa mostrándonos y asesorándonos sobre carnadas y formas de encarnes en esta oportunidad morenas y anguilas, Aldo Bigatton desde Laguna Larga Córdoba nos lleva a pescar pejerreyes a la laguna Abbati en Oncativo. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con programación especial por la cuarentena con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio Y Daniel Console del Diario Oral del Pescador, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Noticias de la Semana - 23 de Julio 2020

Por Luis María Bruno

