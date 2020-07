La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/jul/2020 El Municipio y la Armada realizarán un operativo para asistir a isleños







En el marco de la pandemia de Covid-19, se llevará a cabo hoy a partir de las 8 y recorrerá todo el delta campanense entregando mercadería e insumos sanitarios. El intendente Abella recorrió uno de los buques que formarán parte del operativo. El Municipio y la Armada Argentina realizarán hoy viernes un importante operativo de asistencia social a vecinos de la isla en el marco de la emergencia sanitaria por la propagación del COVID-19. Dicho operativo contará con la participación de un buque de guerra, de patrullaje naval, que amarró en el puerto de Campana y este jueves fue visitado por el intendente Sebastián Abella, junto al secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses. El jefe comunal fue recibido por el Capitán de la Fragata y comandante de Cuadrilla de Ríos de la Armada, Ariel Gómez Mombello, a quien le agradeció su asistencia y aporte ante la crisis por el coronavirus. "Este operativo es sumamente importante porque se desarrolla de manera integral, con la participación de distintas áreas municipales, e implica una logística que solo es posible con el apoyo que nos brinda la Armada Argentina", explicó Abella. Por su parte, Roses aseguró que esta iniciativa "no tiene precedentes en la ciudad" y "permitirá llegar a lugares de la isla que por lo general, por falta de equipamiento, no llegamos". En tal sentido, detalló que se recorrerá todo el circuito fluvial del delta campananse entregando a los vecinos alimentos, productos de desinfección y medicamentos. Además, enfermeras de la Secretaría de Salud realizarán controles médicos y se entregarán pastillas potabilizadoras aportadas por la Dirección General de Islas. El operativo, además, contará con la participación de Prefectura Naval Argentina, INTA, Parques Nacionales, y Cruz Roja, y la colaboración de la empresa DEPSA. "Es un operativo inédito que podemos concretar gracias a la oportunidad que nos brinda la Armada Argentina de llegar a lugares que habitualmente no podemos por deficiencia de equipamiento. Es una oportunidad que queremos aprovechar muy bien", concluyó. En tanto que, el capitán Gómez, detalló respecto a las características que tendrá el operativo que se desarrollará con la intervención del patrullero ARA King y la lancha patrullera Río Santiago, con una tripulación a bordo de 70 personas en total, además de otras dos unidades que arribarán a la ciudad en las próximas horas provenientes de Rosario y otros botes de dicha fuerza. "La idea que estos cuatro buques sirvan de apoyo logístico a las pequeñas embarcaciones que son las que se adentrarán en los canales brindando ciudadano a ciudadano apoyo sanitario y alimentos", comentó.

El buque de guerra, de patrullaje naval, amarrado en el puerto de Campana, fue visitado por el intendente Sebastián Abella, junto al secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses.





Importante operativo para asistir a isleños





Abella y Roses fueron recibidos por el Capitán de Fragata y comandante de Cuadrilla de Ríos de la Armada, Ariel Gómez Mombello.



El Municipio y la Armada realizarán un operativo para asistir a isleños

