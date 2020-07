La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/jul/2020 Coronavirus: Campana superó los 300 positivos totales







Ayer se informaron seis nuevos contagios en la ciudad. Zárate también superó ese límite. En tanto, Exaltación de la Cruz reportó otros seis casos en Los Cardales. El Ministerio de Salud informó ayer 6.127 positivos; 4.300 de ellos se detectaron en la provincia de Buenos Aires, que alcanzó un nuevo pico. Además, también se comunicaron otros 114 fallecimientos. La Secretaría de Salud municipal informó ayer seis nuevos contagios de coronavirus en la ciudad, por lo que Campana superó el límite de los 300 positivos acumulados desde el comienzo de la pandemia. Según el reporte local, los casos totales ascendieron a 304. De esa cifra, 73 se encuentran activos, 222 se han recuperado (ayer no se notificaron altas médicas) y 9 han fallecido. En tanto, según el informe de la Región Sanitaria V de este jueves, Campana se mantiene como el tercer municipio con menor tasa de casos cada 100 mil habitantes con 279,5. Por debajo solo se encuentran Zárate (234,2) y Exaltación de la Cruz (188,8). El índice provincial cada 100 mil habitantes es de 460,9, mientras que el de la Región Sanitaria V se eleva a 521,4, empujado principalmente por Vicente López (559,3), San Miguel (566,5), San Fernando (734,8), San Isidro (821,3) y San Martín (888,2). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer cinco nuevos contagios y, de esa manera, también superó los 300 positivos totales desde el inicio de la pandemia. Además, comunicó otras seis altas médicas, por lo que su panorama actual es el siguiente: de los 302 casos detectados en el distrito, 82 se encuentran activos, 213 se han recuperado y 7 han fallecido. Por su parte, Escobar confirmó ayer 43 nuevos infectados, 22 altas médicas y una nueva muerte: una mujer de 96 años, vecina de Belén de Escobar. De esta manera, su cuadro de situación es el siguiente: de los 1.240 casos totales, 657 se encuentran activos, 546 se han recuperado y 37 han fallecido. En tanto, en Pilar se dieron 36 nuevos contagios, 24 altas médicas y un nuevo deceso. Por ello, desde que comenzó la pandemia, acumula 1.209 casos: 454 se encuentran activos, 734 se han recuperado y 21 han fallecido. Finalmente, Exaltación de la Cruz informó ayer siete nuevos positivos, seis de ellos correspondientes a vecinos de Los Cardales, que así llegó a 10 esta semana. Así, el panorama en este municipio es el siguiente: de los 69 casos totales, 25 se encuentran activos, 40 se han recuperado y 4 han fallecido.

EL REPORTE QUE BRINDÓ AYER LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL.





OTROS CUATRO TRIPULANTES DEL "SAN SAN H" DIERON POSITIVOS Se encontraban aislados en el Hotel Plaza y ahora fueron derivados al Hotel Tenaris. Ninguno es vecino de nuestra ciudad. Se suman a los 11 contagios que se registraron inicialmente en el barco. El pasado miércoles 9 de julio arribó a nuestra ciudad el buque petrolero San San H, que amarró en el muelle de Axion con una advertencia que ya había realizado con anticipación: uno de sus tripulantes presentaba claros síntomas de coronavirus. Posteriormente se comprobó su positividad y luego, al hisopar al resto de la tripulación, se conocieron otros diez contagios. Así, de los 24 tripulantes del barco, once resultaron infectados. Sin embargo, todos quedaron igualmente aislados en nuestra ciudad (a excepción del "caso cero", que quedó internado en Zárate) después del operativo que se concretó el domingo 12 para evacuar por completo el navío. Los no contagiados fueron alojados en el Hotel Plaza, donde el pasado lunes volvieron a realizarse hisopados. Y esos tests se confirmaron otros cuatro positivos: dos marineros pertenecientes al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), el capitán del barco y el primer oficial. Ninguno de ellos resultó ser vecino de nuestra ciudad. Al tomar conocimiento de estos positivos, la Secretaría de Salud trasladó a estos cuatro hombres al Hospital San José, en primera instancia, y luego los alojó en el Hotel Tenaris, donde deberán continuar con el aislamiento. En tanto, de los 24 tripulantes que tenía el barco, ocho ya fueron dados de alta, entre ellos el "caso cero" que se encontraba internado en Zárate (vecino de dicha ciudad).

EL BUQUE PETROLERO ARRIBÓ EL MIÉRCOLES 9 DE JULIO AL MUELLE DE AXION. ANTES DE AMARRAR HABÍA DADO AVISO QUE UNO DE SUS TRIPULANTES PRESENTABA CLAROS SÍNTOMAS DE CORONAVIRUS.

