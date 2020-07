La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/jul/2020 Roban en panadería de La Josefa







Los desconocidos ingresaron el jueves por la madrugada y se llevaron elementos por más de $100 mil. Cansado de que le roben, su dueño evalúa dedicarse a otra cosa. "Ya me dijeron que esa misma noche trataron de ingresar a dos o tres negocios más sin suerte, y esta vuelta me tocó a mí" dice Fabián Cabral, dueño de la panadería Vía Apía, en la esquina de Di Luca y Martino, en el barrio La Josefa. Este jueves, alrededor de las 2:30 de la madrugada, desconocidos barretearon una fornida puerta lateral que da a la calle y accedieron al sector de panificación, de donde sustrajeron elementos de trabajo que, nuevos, superan largamente los $100 mil. "En 10 años me han golpeado 8 veces, por eso ya no dejo entrar a nadie al local y atiendo por una ventanita… la verdad, pienso que los que me robaron son de por acá. Es totalmente injusto, porque yo no discrimino a nadie y todo el que viene a pedir se lleva su pedazo de pan. Además, colaboro con los comedores todos los días. Eso lo sabe todo el barrio…", comentó. En su carrera comercial, Cabral ha sido víctima de otros robos, incluso mientras realizaba el reparto en su vehículo. "Vamos a ver cómo seguimos sobreviviendo. Estoy bastante cansado y no sé si no es hora de tirar la toalla e intentar con otra cosa…", se lamentó.

La panadería Vía Apia se encuentra sobre la ochava de Di Luca y Martino.





Los malvivientes barretearon una pesada puerta con dos cerraduras que da a la calle.



