El Municipio, además, recuerda a la población que es obligatorio el uso del tapabocas y el distanciamiento social de 2 metros. No está permitida la práctica de deportes. Tras confirmarse la habilitación de las salidas de esparcimiento en la ciudad, el Municipio recomienda a la población respetar las medidas preventivas y protocolos estipulados por la pandemia del COVID-19. Las salidas pueden ser ya sea caminando, en bicicleta, moto ó skate, pero no está permitido la práctica de deportes. Conforme a ello, recuerda que los paseos por la ciudad deben realizarse utilizando tapabocas, protectores faciales y/o mascarillas y respetando la distancia social de 2 metros. Además, insta a los vecinos a mantener un tiempo prudencial de permanencia en los espacios públicos. Por último, recomienda evitar el uso del mobiliario instalado en los espacios públicos, tales como juegos, aparatos para realizar ejercicios y bancos. "Sabemos que las salidas de esparcimiento son muy esperadas por las familias pero debemos realizarlas con mucha responsabilidad, respetando los protocolos. Así vamos a cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos", enfatizó el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Roses.

Salidas recreativas: recomiendan no usar el mobiliario de plazas y parques

