Despliegan fuerzas Federales al AMBA pero por ahora no en Campana

La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/jul/2020







Así lo anunció el Ministerio de Seguridad de la Nación. El desembarco de efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería será en distritos del conurbano. En medio de las crecientes tensiones entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, se acordó el envío de efectivos de fuerzas federales a la Provincia para combatir la inseguridad. Por ahora, y según pudo averiguar La Auténtica Defensa de fuentes locales, no está previsto el desembarco de efectivos a nuestra ciudad, que pasó a Fase 4 de la cuarentena y continúa albergando los refuerzos de seguridad asignados durante los últimos meses tanto por Provincia como por Nación. El acuerdo para el despliegue de las fuerzas federales lo cerraron este jueves Frederic y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, luego del escándalo que se suscitó ayer en un nuevo capítulo de los cortocircuitos entre la funcionaria nacional y Berni. Algunos de los municipios donde se están desplegando los efectivos federales a partir de las 6:00 de este viernes son Quilmes, Virrey del Pino, La Matanza, Almirante Brown, Moreno, Esteban Echeverría, Florencio Varela y Lomas de Zamora. Se trata de zonas donde se registró en las últimas semanas un súbito aumento de delitos comunes y criminalidad, en paralelo a la agudización de la crisis económica que se desprende del aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia de Covid-19. Los agentes que se desplegarán en el conurbano son de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura. En su gran mayoría, ya se encuentran desempeñando funciones en otras zonas de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad hay 6.800 efectivos de fuerzas federales desplegados en territorio bonaerense. La lista de municipios elegidos se confeccionó a partir de pedidos de asistencia de los intendentes. Ante las dificultades de coordinación entre Nación y provincia, el Ministerio de Seguridad nacional avanzó en acuerdos con los jefes comunales, después informados a la administración bonaerense.

