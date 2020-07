La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/jul/2020 Breves: Noticias de Actualidad

24 de Julio de 2020







DESPIDOS PROHIBIDOS El presidente Alberto Fernández firmó este jueves un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual prorrogó por 60 días la prohibición de despidos, por lo que la medida seguirá vigente hasta el 31 de septiembre próximo. La normativa es una extensión del primer decreto firmado el 31 de marzo mediante el cual prohibió a empresarios realizar despidos sin justa causa y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Esa disposición fue extendida por primera vez a través del decreto 487 firmado por el Presidente el 19 de mayo, que finaliza este 31 de julio. Entre los considerandos de la medida, el Gobierno justificó la prohibición de despidos frente a la "crisis excepcional" creada por la pandemia del coronavirus que golpeó con fuerza la actividad económica y el mercado de empleo. TERCERO EN CAMINO El tercer pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE se realizará a partir del 10 de agosto, informó la ANSeS, organismo conducido por Fernanda Raverta. El beneficio se abonará en conjunto con el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El bono volverá a llegar a casi 9 millones de personas, entre trabajadores informales y de casas particulares, monotributistas de las categorías A y B y monotributistas sociales. El tercer pago del beneficio será cobrado por las mismas personas que lo percibieron en los dos meses anteriores, por lo cual no tendrán que realizar ningún trámite adicional. Como sucedió con los pagos anteriores, a partir del 10 de agosto accederán al bono los beneficiarios de la AUH, y luego cobrarán quienes informaron una CBU. $137 PARA LA VENTA El mercado informal del dólar volvió a tener este jueves una jornada alcista y el "blue" llegó a operarse a $132 para la compra y $137 para la venta, en medio de versiones sobre posibles nuevas medidas que impactarían en la cotización de la divisa estadounidense en los próximos días. De esta forma, el dólar paralelo acumula una suba de $10 en una semana y del 91,5% en relación con los $71 a los que se ofrecía el 10 de diciembre de 2019, día del traspaso de la Presidencia de Mauricio Macri a Alberto Fernández. El incremento del dólar se dio en medio de señales contradictorias, con una importante baja del 2,4% en el riesgo país ante la posibilidad de un acercamiento entre el Ministerio de Economía y los bonistas que aún no dieron su conformidad con la última propuesta oficial de canje de deuda, pero por otro lado con un Banco Central que cerró la jornada con una posición neta vendedora cercana a los US$ 20 millones. VENTAS ARRIBA Las ventas en supermercados aumentaron 5,1% a precios constantes en mayo respecto del mismo mes del año pasado, en tanto las de autoservicios mayoristas lo hicieron en un 4,2% en igual período, informó el INDEC. Las variaciones muestran una sustancial mejora en relación con abril, cuando en ambos casos tuvieron un alza de 0,3%, pero un retroceso en comparación con marzo, con 19 de sus 31 días fuera de la cuarentena y con una necesidad de estoquearse de alimentos y artículos de limpieza por parte de la población ante la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia. VACUNA UNIVERSAL El canciller, Felipe Solá, subrayó este jueves que su par chino, Wang Yi, le transmitió que "los descubrimientos y la vacuna" contra el coronavirus que se desarrollan en la nación asiática van a "estar accesibles absolutamente para todos". "Los cancilleres de América Latina tuvimos anoche (miércoles) una videoconferencia con nuestro colega chino y nos manifestó que los descubrimientos y la vacuna de China iban a estar accesibles absolutamente para todos", sostuvo el funcionario nacional. Solá remarcó que el jefe de la diplomacia del gigante asiático "lo planteó como un bien común y además defendió el multilateralismo".



Breves: Noticias de Actualidad

24 de Julio de 2020

