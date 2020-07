La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/jul/2020 Coronavirus:

González García y Gollán se refirieron al incremento de casos







El ministro de Salud de Nación señaló que "mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas y mateadas". En tanto, su par bonaerense afirmó que "casi con seguridad" se deba volver a medidas restrictivas en el AMBA. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, afirmó haberse "sorprendido" por el aumento en los contagios de coronavirus registrados en los últimos días y consideró que "mucho de lo que está pasando hoy es por hacer asados, juntadas y mateadas", por lo cual insistió con que "la responsabilidad individual es fundamental" para enfrentar la pandemia. "Este tipo de actividad explica estos brotes que estamos viendo acá (en referencia al Área Metropolitana de Buenos Aires) y en distintos puntos del interior. Por favor, que la gente tenga responsabilidad, es una cosa única, nunca lo vivimos y queremos que termine de la manera menos dañosa para los argentinos. Son momentos muy complicados", aseguró el titular de la cartera sanitaria en un recorrida por el hospital modular del partido de 3 de Febrero. "Creí que los casos iban a empezar a bajar fruto de la cuarentena", admitió el ministro, quien consideró que, dada la evolución de los contagios, la última fase estricta de aislamiento "no fue hecha de manera correcta". Por su parte, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, dijo que "casi con seguridad vamos a tener que ir a otra etapa de endurecimiento (de la cuarentena) si siguen aumentando los casos" de coronavirus. "El leitmotiv de un virus es reproducirse, mientras no haya vacuna se va a reproducir", afirmó el ministro, quien detalló que "en el AMBA bonaerense hay un aumento de los casos preocupante". Igualmente aclaró: "Sin la vuelta a fase 1 hubiese habido muchos casos más". Además, en relación a la disponibilidad de camas de terapia intensiva, Gollán detalló que en el AMBA hay "una ocupación del 60 o 61 por ciento", aunque aseguró que el Gobierno bonaerense no va a esperar que en el AMBA haya una ocupación del 90% para tomar nuevas medidas. "Con una cifra bastante menor vamos a volver a las restricciones", enfatizó En tanto, en relación al "interior" de la provincia de Buenos Aires, el funcionario detalló que hay mil camas de terapia intensiva disponibles, "que están con una ocupación del 35%".

Imagen ilustrativa. Gollán y González García.



