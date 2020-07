La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/jul/2020 El Presidente anunció una regularización salarial a las Fuerzas armadas







Aseguró que la medida de regularización de sus ingresos tiene el objetivo de terminar "con el gran desorden del sistema salarial de las Fuerzas Armadas, para volver a poner las cosas en orden y para poner fin a todas las inequidades y desigualdades que se fijaron en este tiempo". El presidente Alberto Fernández encabezó un encuentro de Camaradería de las Fuerzas Armadas, donde agradeció a todos sus efectivos "por estar presentes cuando su pueblo los necesitó" durante la lucha a la pandemia del coronavirus, y anunció que a partir del 1 de octubre se incorporará al salario del personal militar la totalidad de las sumas no remunerativas como conceptos remunerativos. "El mejor reconocimiento que puede tener un militar en este tiempo es estar presente cuando su pueblo lo necesita. Porque finalmente esa es la tarea de los militares, siempre preservar la defensa de los argentinos", señaló el mandatario. Y aseguró que la medida de regularización de sus ingresos tiene el objetivo de terminar "con el gran desorden del sistema salarial de las Fuerzas Armadas, para volver a poner las cosas en orden y para poner fin a todas las inequidades y desigualdades que se fijaron en este tiempo". "Desde hace tiempo el personal militar viene cobrando parte de su salario como suplementos no remunerativos, que en el caso de las Fuerzas Armadas generaba conflictos enormes porque muchas veces vieron las cuentas embargadas del Ministerio de Defensa que no podía funcionar por temas de esta naturaleza", explicó el jefe de Estado desde el Edificio Libertador. El mandatario puntualizó que, ante la actual situación, el personal militar que realiza las mismas tareas puede percibir sus ingresos a través de las disposiciones salariales del Estado Nacional o por sentencia judicial. "Es sabida la serie de juicios que se han acumulado en contra del Estado por esta situación", aseguró. Por otro lado, el jefe de Estado informó que el Gobierno está trabajando con el Ministerio de Defensa en la generación de un fondo que permita dotar a las fuerzas de equipamiento y que apoye su mejor funcionamiento. "Confiamos que la economía nos permita rápidamente ocuparnos de eso", explicó. El Presidente estuvo acompañado por el ministro de Defensa, Agustín Rossi; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de brigada Juan Martín Paleo; del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier Xavier Isaac; del Estado Mayor General del Ejército, general de brigada Agustín Cejas; y del Estado Mayor General de la Armada, contraalmirante, Julio Guardia. También participó el secretario general de Gobierno, Julio Vitobello.



