Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

PALO INCLINADO

"Cordeu y esquina Dasso. Quería mandarles esta foto, ya que creo que es peligroso que el palo de luz este así. Si se podría buscar una solución se agradece" muestra Sergio del barrio Lubo.

ALGUIEN TIENE QUE LIMPIAR

"Es la única forma de que se hagan las cosas; está vez es el barrio Albizola donde tengo familiares hay un terreno baldío ubicado en la calle principal Blanco y Torres al cual no le dan bolilla: están las veredas y zanjas llena de pastos y ramas, cuando llueve el agua no corre un desastre. El dueño debería hacerse cargo y sino la Municipalidad obligar a que mantengan limpio. Te mando foto que me paso un familiar que vive en calle Torres. Gracias" escribe Luis Alberto.

BASURA DESPARRAMADA

"Esta belleza de limpieza está ubicada entre el Portón 3 y 4 del Cementerio. Los difuntos totalmente agradecidos con los ciudadanos campanenses" muestra Rodolfo.