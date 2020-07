La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/jul/2020 Se pueden realizar denuncias online por sobreprecios e incumplimiento de protocolos







A través de la página oficial, los vecinos podrán informar sobre los comercios que no cumplan con los precios máximos de referencia como también a aquellos que no respeten las medidas de bioseguridad establecidas para prevenir COVID 19. El Municipio recuerda que, desde el mes de marzo, se encuentra vigente un formulario online para realizar denuncias tanto por sobreprecios como también por el incumplimiento de medidas de bioseguridad establecidas para prevenir la propagación de Coronavirus. Dicho formulario está disponible en la página web www.campana.gov.ar/denuncias Se completa con los datos del denunciante (nombre, teléfono, mail y dirección), del comercio denunciado (calle, número y barrio) y la descripción de la denuncia en cuestión. Aquellos que informen sobreprecios deberán, además, adjuntar el ticket como comprobante. En caso de que no se efectúe la compra, es fundamental tomar una fotografía del precio de dicho producto para añadir a la denuncia y corroborar la falta. De esta manera, Defensa del Consumidor y la Dirección de Inspección podrán confeccionar una base de datos que permitirá a los agentes municipales mayor agilidad y eficacia en los controles.

