La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/jul/2020 Efemérides del día de la fecha, 24 de julio











DÍA DE LA INTEGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Instituido por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) en el año 1993, en este día se conmemora el nacimiento de Simón Bolívar, prócer venezolano que luchó contra la dominación extranjera; y se pretende fortalecer las democracias, el crecimiento económico, el desarrollo humano y la identidad cultural y jurídica latinoamericana. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios nació en el año 1783 en Caracas, Venezuela. Proveniente de la aristocracia, a los 14 años ingresó en el Batallón de Milicias de Blancos de los Valles de Aragua. Después del fallecimiento de su abuelo, Bolívar fue enviado a Madrid a continuar sus estudios, allí se enamoró de María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, con quien se casó y retornó a Venezuela en el año 1802. Pero la repentina muerte de su esposa lo hace perder el rumbo y retornar a Europa a derrochar su fortuna hasta que se entera que Simón Rodríguez, su maestro de la adolescencia,estaba en París.Al encontrarse con su querido profesor parten a Italia, donde Bolívar jura liberar al continente latinoamericano de la dominación española: "¡Juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español!" Cuando retornó a Venezuela ganó duras batallas que permitieron independizar a su país, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y Bolivia. Falleció el 17 de diciembre del año 1830 en Santa Marta, Colombia. FALLECE PETER SELLERS Richard Henry Sellers nació el 8 de septiembre del año 1925 en Southsea, Inglaterra. Hijo de actores de teatro, Sellers pasó su infancia en los escenarios actuando junto a sus padres. Durante su adolescencia trabajó en el Teatro Victoria Palace encargándose de la iluminación y apareciendo en escena esporádicamente como personaje secundario. Por otra parte, fue un gran baterista que durante meses hizo giras acompañando bandas de jazz e integró el Entertainments National Service Association, una organización de artistas que entretenía a las fuerzas armadas británicas en la Segunda Guerra Mundial. En el año 1948 debutó en la televisión en el programa "New to you", donde causó una gran impresión en el público. No obstante, el lento desarrollo de su carrera como actor lo frustró tanto que agarró el teléfono, e imitando la voz de la estrella de radio Kenneth Horne, llamó al Roy Speer, productor de la BBC radio, quien quedó tan fascinado con la imitación que lo contrató. Así, el joven comediante se convirtió en una voz conocida de la radio por su participación en "Starlight hour", "The gang show", "Henry Hall´s guest night" y "It´s fine to be young."Su éxito llegó en el programa "The goon show" en el cual alcanzó la fama nacional. En lo que respecta al cine, el actor alcanzó la fama internacional en las películas "El quinteto de la muerte" (1955), "Lolita" (1962) y "Dr. Strangelove" (1964) de Stanley Kubrick y, por supuesto, "La pantera rosa" (1963). Falleció en el año 1980 en Londres, Inglaterra. SE ESTRENA "LA BAMBA" Un día como hoy en el año 1987, se estrenaba "La Bamba", película biográfica del cantante Ritchie Valens. Dirigida por Luis Váldez y protagonizada por Lou Diamond Phillips, Esai Morales y Rosanna Desoto, el film narra la vida de Richard Steven Valenzuela Reyes, un adolescente que fue pionero del Rock and Roll en los años 50´ con los éxitos "Donna" y, el más conocido, "La Bamba", que era una canción popular de México. A pesar de tener una carrera efímera de 8 meses, el joven músico entró en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el 2001. Trágicamente, falleció en un accidente aéreo a los 17 años.

Efemérides del día de la fecha, 24 de julio

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar