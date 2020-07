La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/jul/2020 Cuarto sorteo de La Auténtica Defensa y Solo Techos











El lunes sale otro kit de pintura para hacer esa renovación que tenés pendiente esta vez desde el Facebook de La Auténtica Defensa. Buscá esta nota, poné "me gusta" y compatila y ya estarás participando. Se sortea el lunes 27. La Auténtica Defensa y Solo Techos te dan una nueva chance de ganar un kit para renovar ese ambiente de tu casa que anda necesitando una mano. El lunes LAD y Solo Techos sortean el cuarto kit de pintura para poner a tono tu casa u oficina. Para participar, solo tenés buscar esta nota en el Facebook de La Auténtica Defensa y poner "me gusta" en la publicación, para luego compartirla en tu muro. Todos los que hagan esa acción estarán participando. El kit a sortear consiste en una 10 litros de látex, enduido interior, rodillo, pincel y dos lijas. El sorteo se realizará el lunes 27 y el ganador será dado a conocer por las redes sociales. Solo Techos es una empresa de mantenimiento y servicio industrial especializada en la fabricación y montaje de todo tipo de estructuras metálicas, obra civil y administración de personal para paradas y mantenimiento edilicio. Tiene oficinas comerciales en Zárate (Mitre 950) y en Campana (Sarmiento 508). Para consultas, escribir a consultas@solotechos.com.ar o llamar al número 03489-436856.



