La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 24/jul/2020 Breves: Deportivas

24 de Julio de 2020







PIOVI, A LIGA DE QUITO Uno de los nombres que más sonó en estas últimas semanas en el mercado de pases argentino fue el de Ezequiel Piovi. Después de su buena campaña en Arsenal, el jugador, cuyo pase pertenece a Almagro, fue sondeado por Independiente, pero finalmente se inclinó por la Liga Deportivo Universitaria de Quito, donde estará a préstamo por un año y con opción de compra. SE REFUERZA DEL ASCENSO Aldosivi de Mar del Plata cerró el miércoles la contratación de dos mediocampistas de último paso por el Ascenso: en primer lugar incorporó a Matías Villarreal (de destacado desempeño en Estudiantes de Buenos Aires) y posteriormente confirmó la llegada de Franco Perinciolo (ex Cañuelas, Comunicaciones y Sacachispas). Anteriormente, el Tiburón ya había sumado a Lautaro Rinaldi, quien jugó en Temperley la pasada temporada. JUVENTUS NO PUDO En el cierre de la 35ª fecha de la Serie A de Italia, Juventus (Paulo Dybala titular) cayó ayer 2-1 ante Udinese (Juan Musso y Rodrigo De Paul titulares) y no pudo asegurarse el primer puesto del campeonato. Así, Atalanta tendrá hoy la oportunidad de ubicarse a tan solo tres puntos del líder, en caso de vencer a Milan en la apertura de la 36ª jornada (16.45, ESPN). Ayer, además, Lazio venció 2-1 a Cagliari (gol de Gio Simeone) y mantiene todavía sus chances de llegar al título. A falta de tres fechas, la cima de las posiciones se encuentra de la siguiente manera: 1) Juventus, 80 puntos; 2) Atalanta, 74 puntos; 3) Inter y Lazio, 73 puntos. FINAL COPA DE FRANCIA Paris Saint Germain disputará hoy la final de la Copa de Francia frente al Saint Ettiene desde las 16.00 (hora argentina). Será la primera de dos definiciones que tiene agendadas el equipo parisino, que el próximo viernes 31 se medirá ante el Olympique de Lyon por el título de la Copa de la Liga. Posteriormente, el PSG pondrá su mente en la etapa final de la Champions League en Portugal. SE JUEGA EN MÉXICO Con dudas, porque todavía siguen apareciendo casos positivos en distintos equipos, hoy volverá a rodar la pelota oficialmente en México. Por la primera fecha del campeonato, este viernes se enfrentarán Necaxa vs Tigres y Mazatlan vs Puebla. Según las cifras que trascendieron de los últimos testeos, hay un total de 86 personas contagiadas entre futbolistas, cuerpo técnico y empleados de los clubes de la Primera División de México. Incluso, siete árbitros habrían dado positivo también. AMISTOSOS NBA Camino a la reanudación de la liga, pautada para el 30 de julio, la NBA disputó este miércoles sus primeros partidos amistosos dentro de la "burbuja" de Orlando. Los resultados fueron los siguientes: Los Angeles Clippers 99-90 Orlando Magic; Denver Nuggets 89-82 Washington Wizards; New Orleans Pelicans 99-68 Brooklyn Nets; Miami Heat 104-98 Sacramento Kings y Milwaukee Bucks 113-92 San Antonio Spurs. MOTO GP: MÁRQUEZ, APTO El español Marc Márquez superó el examen médico al que fue sometido luego de su operación y fue declarado "apto" para el Gran Premio de Andalucía de MotoGP, segunda carrera de la temporada, que se disputará este fin de semana. En la primera fecha del certamen, que se desarrolló el pasado domingo en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera, el piloto sufrió una fractura en su brazo producto de una dura caída en el marco de una épica remontada que no pudo terminar. El ganador de la prueba fue el italiano Fabio Quartararo (Yamaha), mientras que el español Maverick Viñales (Yamaha) y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) completaron el podio.



Breves: Deportivas

24 de Julio de 2020

