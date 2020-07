Los locales gastronómicos reabrieron sus puertas cumpliendo todos los protocolos

El intendente Abella recorrió algunos de los comercios para certificar que cumplieran los protocolos y la aplicación de las medidas de bioseguridad contra el COVID-19. Como parte de las acciones implementadas en la Fase 4 del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, este jueves comenzó la reapertura de los locales gastronómicos cumpliendo con los protocolos sanitarios establecidos por el Municipio para evitar la propagación del COVID-19. El intendente Sebastián Abella visitó algunos de los comercios que ya abrieron sus puertas al público para certificar el cumplimiento de las medidas y conocer en detalle cómo retomaban su actividad luego de permanecer cerrados por cuatro meses. En tal sentido, destacó el compromiso de los comerciantes y empleados para volver a trabajar siguiendo todas las medidas exigidas al tiempo que celebró la alegría y el entusiasmo que le transmitieron por volver a recibir a los clientes en el lugar. "Es una satisfacción enorme ver cómo, poco a poco, los distintos rubros vuelven a trabajar y la ciudad va recuperando su ritmo. Obviamente, no el habitual porque la pandemia nos requiere protocolos y medidas que debemos cumplir. Tenemos que ser muy responsables y conscientes de ello para poder seguir avanzando", remarcó Abella. El protocolo sanitario para bares y restaurantes establece que deben trabajar bajo un sistema de reserva previa, a fin de evitar aglomeraciones; las mesas deben estar separadas entre sí y no puede haber más de 4 comensales juntos. Además, deben realizar la toma de temperatura, la desinfección de manos con alcohol y la sanitización del calzado a cada persona que ingrese al establecimiento. El uso de tapabocas o barbijo será condición para permanecer en el local, excepto cuando el cliente se disponga a comer o beber. Asimismo, deben registrar los datos personales de todos los clientes, en caso de requerirse una futura trazabilidad, y asegurar la ventilación permanente de los ambientes.

Abella recorrió algunos de los comercios para certificar que cumplieran los protocolos contra el COVID-19.



IMPIDEN EL INGRESO DE VECINOS DE OTRAS LOCALIDADES QUE VIENEN A BARES Y RESTAURANTES LOCALES Los retenes de ingreso a la ciudad siguen realizando los controles pertinentes a fin de evitar la llega de personas que vienen de ciudades vecinas pero con la intención de concurrir a comercios gastronómicos. Solo están habilitados para clientes locales. Tras la reapertura de los locales gastronómicos, las fuerzas de seguridad impiden el ingreso a la ciudad de vecinos de otras localidades que no tienen el permiso para circular en el marco del aislamiento social por el COVID-19. Estos controles buscan evitar la llegada de personas de otros municipios que vienen a bares y restaurantes debido a que solo están habilitados para clientes locales. Por ello, los efectivos policiales solicitan en los conductores y acompañantes sus DNI para corroborar los domicilios o bien el certificado para circular. "Así como le pedimos a los vecinos que respeten los protocolos y recomendaciones por la pandemia, tenemos que evitar que ingrese a la ciudad personas sin necesidad para cuidar lo que conseguimos entre todos. Si lo hacemos, vamos a poder seguir avanzando de fase", comentaron desde el Municipio.

Los locales gastronómicos reabrieron sus puertas cumpliendo todos los protocolos

