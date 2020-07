El kilo de pan en Campana valdrá $125

Será a partir de este lunes. Es el precio acordado por el Centro de Industriales Panaderos de Campana. La clandestinidad ascendería al 60% en nuestra ciudad. "La última vez que aumentamos fue el 28 de agosto del año pasado, cuando lo fijamos a $100. Pero seguramente volvamos a tocar el precio antes de fin de año porque con $125 el kilo, apenas cubrimos el costo o directamente se trabaja a pérdida", señaló ex concejal Rubén Álvarez, dueño de la panadería La Mejor, presidente del Centro de Industriales Panaderos de Campana. Álvarez explicó que el costo del pan está compuesto en 1/3 por sueldos y cargas sociales; 1/3 impuestos y servicios; y 1/3 por la harina y otros insumos. "Si vas a algún barrio, podés llegar a conseguir un kilo a $60, y con ese precio no podemos competir porque es producto de la actividad clandestina. Son panaderos que trabajan en negro y no pagan nada". En ese sentido, Álvarez calcula que son más de 70 los lugares donde se panifica en Campana, pero más de la mitad lo hace sin habilitación, ni controles, y sin pagar impuestos. "Si estás en blanco, hoy con el pan no ganás nada, pero es un producto gancho para que el cliente pase por el negocio. Entonces, el margen, que siempre es mayor al 30% por convenio, está en las prepizzas, los bizcochitos, y productos similares. Con eso se vive". También explicó que antes de la pandemia del COVID 19 se habían iniciado conversaciones para ofrecer un "pan social" a $65 el kilo pero la iniciativa no prosperó en Campana. "Ahora habría que volver a sentarse, y tal vez deberíamos hablar de $75 u 80. La idea era venderlo a través de la Tarjeta AlimentAR. Entonces, sólo se podría comprar en lugares en blanco y posnet, donde los beneficiarios puedan pasar la tarjeta. Incluso en algunas ciudades, les arman un combo a la gente: con el kilo de pan, le ofrecían bizcochitos u otro producto con un descuento especial y así, por ahí ganan menos, pero mueven la mercadería". Diseñada por el gobierno nacional, la tarjeta AlimentAR es similar a una tarjeta de débito pero que no sirve para extraer dinero de un cajero automático, sino que está diseñada exclusivamente para la compra a de alimentos, con excepción de bebidas alcohólicas en los negocios adheridos. En Campana se empezó a distribuir a mediados de marzo, y se estimaba que en nuestra ciudad alcanzaría a unos 3200 beneficiarios.

A partir de este lunes el precio del pan será un 25% más caro, pero se estima que volverá a aumentar antes de fin de año.



El kilo de pan en Campana valdrá $125

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar