P U B L I C



ABREN, PERO NO FACTURAN Los comercios de cercanía de la Ciudad de Buenos Aires que pudieron volver a abrir esta semana tuvieron en promedio un nivel de facturación que no llegó a cubrir la cuarta parte de la habitual en los días previos a la pandemia, de acuerdo con un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria (FECOBA). "Pese a poder retomar el trabajo, el sistema productivo está lejos de normalizarse", indicó el presidente de la entidad, Fabián Castillo, quien instó a comerciantes y clientes a extremar las prevenciones sanitarias ya que, dijo, "no podemos darnos el lujo de cometer errores y que tengamos que volver a cerrar", como ya ocurrió en dos oportunidades. La entidad realizó un relevamiento en 60 centros comerciales del distrito, a modo de evaluación de la primera semana de reapertura de locales barriales (en algunos casos, por tercera vez), con el que pudo comprobar que el 80% de los comercios de proximidad volvió a operar. Al respecto, el 54,8% de los comercios encuestados por FECOBA aseguró que su nivel de facturación se ubicó entre 0% y 25%, en tanto el 45,2% restante no llegó a cubrir el 50% del nivel de un día normal previo a la cuarentena iniciada el 20 de marzo. CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó oficialmente un programa de capacitación en economía del conocimiento para municipios, para el cual destinará más de 23 millones de pesos, con el fin de "fomentar la reactivación económica del país". Se trata del "Programa Capacitación 4.0 y Economía del Conocimiento para Municipios", creado en la órbita de la Secretaría de Industria, cuyo inicio se formalizó por medio de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial. Según lo dispuesto, el objetivo es "brindar asistencia financiera para promover el desarrollo, reactivación y/o reconversión productiva en municipios, a través del fortalecimiento de actividades de formación y capacitación para el trabajo en temáticas vinculadas a la Economía del Conocimiento". SEMANA BLUE El dólar blue terminó la semana en valores similares a los de su récord histórico, con una suba del 2,94% respecto del cierre del jueves que lo dejó en $140, un 84,8% más que el precio de venta fijado oficial fijado por el Banco Nación, que tuvo a su vez un incremento del 0,33% a $75,75. De esta manera, la cotización de la moneda estadounidense en el mercado paralelo acumula una suba del 10,24% en relación con los $127 del miércoles de la semana pasada, cuando comenzó su derrotero alcista. La divisa no mostró variaciones en la apertura de la jornada, pero luego de las 13:30 tuvo una disparada de $4 por unidad que lo llevó a igual el nivel récord de $140, un valor que no tiene en cuenta el recargo por el traslado físico de billetes o "delivery" que realizan algunas "cuevas" del microcentro porteño. CONTRA-MEDIDA China ordenó el cierre del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu, en el centro del país asiático, luego de que Estados Unidos hiciera lo mismo con el consulado chino en Houston, en medio de una escalada de tensión sin precedentes en las últimas cuatro décadas de relaciones diplomáticas. Estados Unidos ha acusado al consulado chino en Houston de ser "un centro de espionaje" y de "robo de propiedad intelectual" y Pekín ha denunciado que diplomáticos destinados en Chengdu han "injerido" en asuntos internos del país anfitrión y han llevado a cabo "actividades no acordes con la descripción" de sus puestos. Las condiciones del cierre serán idénticas. 72 horas para cesar las actividades, un mes para la marcha de los diplomáticos. La respuesta de Pekín ha asegurado que "se ajusta a las normas básicas de las relaciones internacionales y las prácticas diplomáticas acostumbradas", y es "una respuesta legítima y necesaria a la medida injustificada de Estados Unidos".



Breves: Noticias de Actualidad

25 de Julio de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar