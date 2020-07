Tras el anuncio del Presidente Alberto Fernández de una nueva etapa del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para proteger el empleo y garantizar las fuentes de trabajo en el marco de la pandemia, desde el Frente de Todos-PJ expresaron que "la unidad de todos es necesaria para la construcción de un nuevo País y de una nueva Ciudad". "La Argentina que se viene nos necesita a todos y las pequeñas y medianas empresas son los principales aliados", fue el principal mensaje que diera el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, luego de la presentación Fernández de una nueva etapa del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), cuyo objetivo es el de proteger el empleo y garantizar las fuentes de trabajo en todo el País, en el marco de la pandemia de COVID-19. Sus palabras fueron destacadas por los Concejales del Frente de Todos-PJ, quienes resaltaron la medida que aseguran, beneficiarán a muchas empresas pequeñas y medianas de nuestra Ciudad. "Alberto Fernández aseguró que la semana entrante se anunciarán más de 60 medidas para empezar a construir un futuro y mayores certezas para salir de esta crisis que nos ha impuesto la pandemia. Estamos realmente muy esperanzados en poder sostener el empleo, y comenzar a reconstruir aquello que no resistió el embate de la crisis económica que se consolidó en los últimos años, y tuvo su peor versión con la llegada del virus" aseguró el Concejal Rubén Romano. Según explicaron los ediles, la nueva etapa de ATP "será una herramienta fundamental para el proceso de recuperación de la actividad económica, partiendo de la premisa de mantener el empleo y las unidades productivas. Hay un compromiso por parte del Gobierno de sostenerlo en el tiempo que sea necesario". Según la presentación, la ampliación del programa ATP incluirá el financiamiento a través de créditos a tasa 0 para empresas que registren una mejora interanual en su facturación, además de la continuidad del pago de parte de los salarios de los trabajadores de unidades productivas cuyos ingresos hayan caído en junio de 2020 frente al mismo mes del año pasado. Este beneficio se pagará a las empresas afectadas, independientemente de la evolución de los indicadores sanitarios en las zonas geográficas en que se encuentren ubicadas. Por otro lado, la iniciativa prevé que las unidades que pertenecen a actividades consideradas críticas, como el turismo, cultura y entretenimiento, salud y deportes perciban un salario complementario por hasta el equivalente de dos Salarios Mínimo Vital y Móvil (SMVM) hasta diciembre. Mientras que los trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) podrán solicitar préstamos a tasa 0 para actividades vinculadas a la cultura, con un período de gracia de 12 meses. "Lo hemos dicho durante muchos meses: estamos convencidos que las pequeñas y medianas empresas son las principales aliadas en la recuperación productiva" declaró la Presidenta del bloque de Concejales, Soledad Calle, quien agregó: "es un gran trabajo el que se está haciendo para garantizar la continuidad del empleo, como una prioridad. Valoramos y reconocemos el esfuerzo de muchos empresarios y comerciantes, quienes saben que el Estado está ayudándolos a pasar este mal momento", expresó. Y por último, advirtió: "Luego de superar la pandemia, comenzará el verdadero trabajo de reconstrucción. Y sin dudas es una oportunidad única para que el desarrollo sea igualitario e inclusivo, en donde ganen todos, y no unos pocos. Dar ese primer paso con las empresas abiertas y los trabajadores adentro, puede ser considerado un comienzo prometedor. Pero el Gobierno no puede hacerlo solo. La unidad de todos es necesaria para la construcción de un nuevo País y de una nueva Ciudad", cerró la edil.

Calle, Romano y Fernández durante la campaña de 2019



FdT-PJ:

"Las pequeñas y medianas empresas son las principales aliadas en la recuperación productiva"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar