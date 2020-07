El 75% de los vecinos de los barrios no habría trabajado en los últimos 3 meses

El dato fue aportado por una encuesta realizada por integrantes de los movimientos Evita y Somos - Barrios de Pie a principios de julio. La muestra incluyó a más de 500 casos de los barrios Otamendi, Las Praderas, San Jacinto, La Josefa, Malvinas, Las Campanas, Las Acacias, Villanueva, El Destino, San Cayetano, Santa Lucía, La Esperanza, Las Talitas, Dignidad, Lubo y Urquiza. "El dato más preocupante es que de este primer relevamiento surge que el 75% de los vecinos de los barrios encuestados no trabajó en los últimos 3 meses y la percepción es que la situación no mejore", señala Guillermo Varela, referente local de Somos - Barrios de Pie. Los datos fueron relevados entre el 1 y 6 de julio por militantes del movimiento Somos -Barrios de Pie y del movimiento Evita, quienes tienen presencia en los barrios principalmente por manejar comedores y merenderos. "Esta -comentó Oscar Echegaray del Movimiento Evita- es la primera edición de una encuesta permanente en la que intentamos medir empleo, situación económica, presencia del Estado y otros parámetros de manera de poder evaluar mejor la situación que en los barrios, desde antes de la pandemia ya era dramática". "Con ese diagnóstico, queremos pensar propuestas concretas para llevar a los concejales y a la gestión municipal, o como canalizar de la mejor manera posible los programas y herramientas para generar trabajo que el gobierno nacional piensa poner en práctica para la pospandemia", concluyó Varela.



