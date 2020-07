La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 25/jul/2020 Opinión:

Los números no dan

Por Arturo Remedi











Arturo Remedi

En Campana se pasó a Fase 4 en un marco de crecimiento de contagios. El cambio de Fase y la apertura de la cuarentena no constituyen una decisión sanitaria, sino política, económica y social. En el ámbito nacional, el crecimiento de contagios el día de ayer, 21 de julio fue explosivo. En realidad habría que precisar que en más del 90 % son casos del Área Metropolitana AMBA. Es así como Argentina se ubicó en el 7º lugar, entre todos los países del mundo, con más contagios diarios en números absolutos: 5344 contagios y 117 muertes. Ayer nuestro país superó en contagios diarios a otras naciones que venían muy complicados como Chile que ayer tuvo 1654 contagios; México 5172, Perú 4406, Ecuador 1597 etc. De todos modos debido a los cuidados seguidos hasta este último fin de semana, nuestro país muestra aún bajos porcentajes de contagios totales en relación a la cantidad de habitantes. Por cada millón de habitantes Argentina tiene 3010 casos, Chile 17500, México 2708 (más bajo que nuestro país), Perú 10974, Ecuador 4317 etc. Fuera de todo rango quedan Estados Unidos y Brasil con alrededor de 12000 y 10000 casos cada millón de habitantes, respectivamente. (Fuente https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries). Algo anda muy mal ya que al mismo tiempo que se disparan los contagios se flexibiliza la cuarentena. En el momento de mayor propagación y muertos, el gobierno resuelve el cambio de Fase haciendo mas laxa la cuarentena. La referencia al momento de mayor propagación y muertes es al día de ayer (21 de julio) Es por ahora, ya que no hay certeza sobre si este es el pico de la pandemia o no. Hace varias semanas que todos los días se rompen los récords de contagios. El cambio de Fase y la apertura de la cuarentena no son una decisión sanitaria, sino política, económica y social, entonces. Lamentablemente la lógica indica que a mayor movimiento de gente, mas circulación del virus, de contagios y pérdida de vidas. Campana en Fase 4 desde el lunes 20 En tanto en nuestra ciudad, las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 60% (entre Covid y otras patologías) según informa Cecilia Novoa, Directora de Prensa y Difusión de la Secretaría de Comunicación del municipio en el día de ayer. No parece prudente festejar el pase a Fase 4 en estas circunstancias, porque es probable el aumento de contagios y pérdida de vidas por lo analizado más arriba. La comunicación del gobierno municipal sobre el tema prioriza el numero de recuperados que sin dudas es importante Sin embargo no debe perderse de vista que en la última semana se contagiaron 62 personas entre el miércoles 15 y el miércoles 22, al momento de escribir esta nota. Por su lado la Dra. Acciardi, Secretaria de Salud municipal consignó en declaraciones a la prensa la semana pasada que "estamos peor que hace 15 días atrás. Nosotros estábamos en 33 días de tiempo de duplicación hace 10 días y ahora estamos en 15" afirmó. Además la funcionaria argumentó: "los indicadores sanitarios que determinan en qué fase estamos y en la situación que nos encontramos es en el tiempo de duplicación de casos y el porcentaje de camas ocupadas". En caso de que no se realicen acciones para disminuir el caso, la Secretaria agregó: "esto indica que en dos semanas podríamos duplicar los infectados, en caso de que no se realicen acciones en conjunto". Durante la jornada (por ayer 21 de julio), el Municipio informó "que la tasa de duplicación de casos ascendió a 24,4 días". Por lo tanto el análisis debe pasar por que estamos en una situación difícil, por que con la apertura o flexibilización de la cuarentena es muy posible que los contagios aumenten, en línea con lo que sucede en el área AMBA.

Opinión:

Los números no dan

Por Arturo Remedi

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar