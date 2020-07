Olga García

Vivimos un momento muy complejo. La enfermedad nos impone el objetivo más urgente y pospone otros caminos. Pero en general los argentinos venimos profundizando la mirada sobre el destino futuro. La situación mundial ha cambiado, heredamos del gobierno anterior una economía dañada que instaló el tratamiento de la deuda y la decadencia industrial. El gobierno actual muestra actitud decidida a enfrentar esta difícil situación. Las esencias más profundizadas son el agravamiento de la estructura capitalista en un momento de concentración económica en pocas manos y el dejar morir a los sectores más humildes no generando medidas que mejoren su salud ni su alimentación. Tenemos un pueblo instalado en las infecciones del coronavirus con marco social atroz: villas miserias sin recursos esenciales de higiene, sin agua, alimentación que ha bajado su nivel por encarecimiento de bases esenciales y desocupación. El actual Gobierno enfrenta fuertemente esta situación impulsando ya algunas actividades económicas en los sectores cuya situación lo permite. Su estructura política incluye diferencia de posiciones pero justamente son las que logran que surjan nuevos caminos. El Gobierno es sostenido por un espacio participativo que no excluye las discusiones sino que las protagoniza como herramienta de trabajo para encontrar caminos apropiados en la realidad actual. Ya se produjeron algunos cambios y se genera la difusión de los proyectos a desarrollar. La oposición se esconde, se separa de Macri, se muestra ajena a la catastrófica gestión anterior y carece de propuestas de gobierno constructivas y diferentes a las que actualmente se desarrollan. La situación actual obliga a la construcción de nuevos caminos, con participación del pueblo que es el único que vive en carne propia los síntomas de explotación y que con sus fuerzas puede desarrollar un sistema que no se centre solo en ganancias de empresarios sino que posea como esencia un mundo más justo y participativo. "La comunidad organizada es la única que con suerte podrá encontrar un rumbo en esta oscuridad" --Sandra Ruso.

Opinión:

La comunidad organizada

Por Olga García

