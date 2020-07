La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 25/jul/2020 Opinión:

Élites dominantes

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Cada día se comprueba con mayor claridad cómo las élites dominantes ven que las crisis son buenas oportunidades y hacen hasta lo imposible para usar esta pandemia con el fin de acrecentar sus ya enormes ganancias. Como siempre en esta tarea de "marcarle la cancha" al gobierno estos sectores cuentan políticamente con Juntos para el Cambio (el PRO más sus satélites) y mediáticamente con la prensa canalla que como sabemos ambos son ramificaciones subalternas de esos sectores. En realidad más que volver a la situación en que nuestro país estaba con anterioridad a la aparición del covid-19 nos quieren imponer las reformas que no pudieron conseguir en la anterior etapa neoliberal por la obstinada lucha popular. Cuentan con el miedo que produce el impresionante aumento del desempleo en estos meses. En la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juntos para el Cambio logró imponer una ley que regula la actividad de los trabajadores de reparto y mensajería de plataformas digitales en la que se establece que los repartidores no están en relación de dependencia. Se trata de una verdadera precarización de los trabajadores quienes se deben inscribir como monotributistas aún cuando deban cumplir un extenso horario de trabajo que en muchos casos llega a las 12 horas diarias, un régimen similar al de la plataforma Uber. Recordemos lo que alguna vez manifestó el entonces Ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación y ex empleado de la banca norteamericana JP Morgan Alfonso Prat Gay: "van a tener que elegir entre empleo y salarios". Una vez más se quiere imponer la idea de que la única manera que tiene la argentina para volver a poner en marcha a la economía en la "nueva normalidad" pospandemia es que los sectores populares que han sido quienes verdaderamente sufrieron los efectos de la crisis provocada por la pandemia resignen la posibilidad de vivir en condiciones decorosas para de esta manera posibilitar la puesta en marcha del sistema productivo. Esta "idea salvadora" es la misma que se llevó a cabo durante el período macrista con las consecuencias ya por todos conocidas y fundamentalmente sufridas. Se corre el riesgo que estas ideas se naturalicen como aquello de "pobres hubo siempre" y se incorporen al "sentido común". Está en todos nosotros que esto no ocurra porque la historia del mundo y la de este país ha demostrado su falsedad. Parece más una causalidad que una casualidad que el aumento de la ferocidad de la campaña contra el gobierno coincida con el endurecimiento de los principales acreedores del exterior poseedores de bonos de deuda argentina en su afán de torcerle el brazo al gobierno. Estos fondos de inversión también conocidos como buitres no se resignan a ganar un poco menos sin importarles que su pretensión signifique obligarnos a un esfuerzo tremendo que se traduzca en un ajuste permanente en desmedro de los sectores populares tal cómo lo lograron con el anterior gobierno con los resultados por todos conocidos. La diferencia es que con Macri no les costó el más mínimo esfuerzo porque en definitiva eran socios. Es realmente curioso que quienes no se cansan de pregonar que hay que pensar en el futuro y dejar atrás al pasado nos quieran llevar nuevamente al pasado inmediato aún cuando la mayoría de la ciudadanía votó hace pocos meses por su esperanza de sepultar definitivamente esos cuatro años de empobrecimiento y descomunal endeudamiento. Lo verdaderamente dramático es que esto sucede en medio de los aumentos de contagios y fallecimientos frutos de la irresponsabilidad de muchos que se han dejado influenciar por estas campañas anticuarentena. Esperemos que esta vez se dé vuelta la "taba culera" y las Élites dominantes no canten victoria como ha sucedido incontables veces.

