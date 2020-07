Avril Capristo

Todos sabemos que la retinopatía diabética es una de las complicaciones más importantes de la diabetes. Que todo diabético luego de 10 años de enfermedad puede tener signos de retinopatía diabética, sin tener síntomas. En el caso de los diabéticos tipo II, el control oftalmológico es ni bien tiene el diagnóstico, ya que no se sabe qué tiempo de evolución tiene la enfermedad. Por este motivo son tan importantes los controles periódicos con los distintos especialistas y con el oftalmólogo, ya que la diabetes puede generar distintas patologías que afectan directamente a la visión. Un llamado de atención importante de estar sufriendo un pico de diabetes, es una disminución brusca de la visión. También se pueden dar asociadas a la diabetes: Afecciones corneales: como inflamaciones de la córnea, úlceras y mayor sensibilidad con lentes de contacto, con síntomas como, ardor, picazón, sensación de cuerpo extraño, irritación, pinchazos y visión borrosa por momentos. Conjuntivitis e infecciones: ojo rojo, lagañas, lagrimeo, dolor agudo, picazón, visión borrosa, ojo hinchado, hemorragias. Glaucoma: mareos, náuseas, dolor ocular, ojo rojo, visión borrosa. Cataratas: aparecen a edades más tempranas que lo habitual, con visión borrosa, en doble foco. Desviación brusca de alguno de los ojos, con o sin caída de los párpados. Retina: ver moscas volantes, manchas rojas, telarañas que se mueven, manchas negras, flashes. Todos los diabéticos tienen riesgo de ceguera, pero en el 99% de los casos se puede prevenir. El paciente diabético debe realizarse controles diarios de glucemia y cada 3 meses controles de hemoglobina glicosilada. El estricto control de la glucemia, evita el desarrollo o disminuye la progresión de la retinopatía diabética en casi todos los casos. El examen del fondo de ojos debe ser efectuado una vez al año, si no tiene Lesiones de retinopatía, si tiene, será evaluado con la frecuencia que considere el oftalmólogo en cada caso particular. Si te sentís identificado con algo de lo expuesto, te recomiendo realizar un control oftalmológico, para realizar un examen integral de tu visión. Te espero en el Centro Médico Rawson. Dra. Avril Capristo - Médica y especialista en Oftalmología - Centro Médico Rawson

NotiCMR:

Afecciones oftalmológicas asociadas a la diabetes

Por Dra. Avril Capristo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar