Efemérides del día de la fecha, 25 de julio

BRASIL LE ARREBATA LA COPA AMÉRICA A ARGENTINA La última vez que la selección argentina levantó la Copa América fue en el año 1993 cuando Gabriel Batistuta metió los goles del triunfo 2 a 1 ante México. Desde ese entonces, se sucedieron años en los que la "albiceleste" no llegó siquiera a rozarla en la final hasta que, en el año 2004, Marcelo Bielsa devolvió las esperanzas con un equipo implacable. Compuesto por Javier Zanetti, Juan Pablo Sorín, Javier Mascherano, Andrés D´Alessandro y Carlos Tevez, el equipo cayó solo una vez ante México en la fase de grupos. La final se disputó contra Brasil en el Estadio Nacional del Perú ante 43.000 personas; la "albiceleste" abrió el marcador a los 21 minutos con un gol de Cristián González desde el punto de penal. Sin embargo, Luisãocerró el primer tiempo con un empate. En el segundo tiempo el gol de César "Chelito" Delgado le daba la victoria a Argentina pero, a escasos segundos del final, Adriano empató el partido y determinó que la definición fuera por penales. Una noche para el olvido de Abbondanzieri y gloriosa para Julio César que atajó el remate de D´Alessandro y tuvo la suerte de que Heinze mandara la pelota arriba del arco. El resultado final fue un doloroso 4 a 2 que amargó la tarde. Al respecto, Bielsa comentó: "eso prueba que hay momentos en que hasta los esquemas tácticos no tienen ninguna importancia, la conclusión que queda es que lo posicional es anecdótico y el fútbol va por donde quiere". FALLECE OSVALDO PUGLIESE Osvaldo Pedro Pugliese nació el 2 de diciembre del año 1905 en Villa Crespo, Buenos Aires. Criado en el seno de una familia de músicos, Pugliese inició sus clases en el Conservatorio Odeón acompañado por un violín, sin embargo, allí descubrió que el instrumento que estaba destinado a tocar era el piano. A los 15 años debutó en el Café de La Chancha junto al bandoneonista Domingo Faillac y el violinista Alfredo Ferrito; al poco tiempo, integró el conjunto de "Paquita" Bernardo, la primera bandoneonista del país. En el año 1924 formó parte del cuarteto de Enrique Pollet, dos años después, tocó en la orquesta de Roberto Firpo y para el año 1927 era el pianista de la orquesta de Pedro Maffia. Pero su deseo de formar su propio conjunto lo llevó a desvincularse de la orquesta junto al violinista Elvino Vardaro, con quien formó el sexteto Vardaro-Pugliese. Su debut fue en el Café Nacional, lugar en el que fueron aclamados por el público y comenzaron a tener fama; por ello, emprendieron una gira por el país que resultó ser un contundente fracaso. Tras esto, Pugliese formó un conjunto con Alfredo Gobbi y, más adelante, con Miguel Caló; también, integró la orquesta de Pedro Laurenz. En el año 1939, formó su propia orquesta y debutó en el Café Nacional con el cantor Amadeo Mandarino; la misma le permitió triunfar 55 años en los escenarios y las radios. Osvaldo Pugliese compuso 150 canciones, de las cuales se destacan "La Yumba", "Negracha", "Malandraca", "La Beba", "Recuerdos" y "Adiós Bardi". Falleció en el año 1995 en Buenos Aires. SE LANZA "COSMO´S FACTORY" Un día como hoy en el año 1970, Creedence Clearwater Revival lanzaba el disco "Cosmo´s Factory." Producido por John Fogerty, el exitoso álbum les permitió consolidar su fama internacional ocupando el puesto número 1 del "Billboard 200." El nombre escogido para el álbum fue ideado a raíz de que el baterista de la banda, Doug "Cosmo" Clifford, llamaba "la factoría" al lugar en el que ensayaban por las exigencias de John Fogerty de ensayar casi todos los días. Entre las canciones del mismo se encuentran "Travelin´ band", "Lookin´ out my back door", "Who´ll stop the rain", "Run through the jungle" y "Up around the bend".



Efemérides del día de la fecha, 25 de julio

