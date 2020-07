Berta Chudnobsky

Este martes, 28 de julio, nuestros hermanos peruanos festejan el Día de la Independencia… Como todos saben me gustan mucho las historias de las recetas y de sus pueblos. Hablar de la Causa Rellena es hablar de uno de los platos más tradicionales de la cocina peruana. Cuenta la historia que este plato ya se consumía en la época precolombina. En esos tiempos era una masa preparada a base de papa amarilla mezclada con ají amarillo. Años más tarde con la llegada de los españoles al territorio peruano se le añade el limón y es así como se prepara en la actualidad con sus diferentes variantes: Causa Limeña, Causa Rellena de Pollo, Causa de Atún, Causa de Mariscos, Causa de Verduras, etcétera. La Causa Rellena está hecha a base de papa alimento que en el Perú es una institución. Alrededor del mundo existen cerca de 5000 tipos de papa y en el Perú se cultivan cerca de 3000 ejemplares. Además en el Perú se encuentra el Centro Internacional de la Papa (CPI) fundado en 1971 donde se realizan investigaciones científicas acerca de este tubérculo. Existen dos teorías acerca del nombre, la primera hace referencia al período del Virreinato en el Perú. En aquellos tiempos en el que ya existía este plato, se le denominaba Kausay que en Quechua significa papa y también alimento. Cabe resaltar que la papa fue uno de los más importantes alimentos dentro de la dieta de la cultura Inca. La segunda teoría apunta a la época de la guerra con Chile, en ese entonces, los soldados peruanos como en todas las guerras necesitaban ayuda económica y alimentaria. Por esta razón las mujeres de entonces hicieron una recolección de alimentos entre los ciudadanos peruanos. Naturalmente lo que más se aportaba era lo más crecía en la tierra y se tenía al alcance: papas, limones, zanahorias, alverjas (guisantes), ají amarillo y otros. Para recaudar dinero las mujeres iban de puerta en puerta vendiendo este plato repitiendo la frase "Por la Causa". INGREDIENTES Para la masa - 1 kilo de papa blanca/amarilla - 4 limones (limas, verdes pequeños) - 2 ajíes amarillos (la variedad peruana es más picante las verdulerías de dueños peruanos y bolivianos suelen tener) - Aceite de girasol - Sal y pimienta Para el relleno - 1/2 kg de zanahorias - 1/2 kg de arvejas (guisantes) - 1 pechuga de pollo - Mayonesa - 1 palta (aguacate) – OPCIONAL Para la decoración: - 3 huevos duros (cocidos) - Aceitunas negras - 1 lechuga - Perejil PREPARACIÓN Hervir las papas con una rodaja de limón para darle un toque ácido y con las cáscaras. Controlar que no se cocinen demasiado y no se deshagan. Pelar cuando todavía estén calientes y prensarlas hasta conseguir una masa uniforme sin grumos y dejarlas enfriar. Cuando las papas estén frías agregar el jugo de limón, la crema de ají amarillo, sal y pimienta poco a poco y ve probando el grado de acidez. La crema de ají se hace colocándolo sobre la hornalla, pelarlo y procesar con un poquito de aceite. Si la masa está muy seca agregar un poco de aceite y mezclar con las manos. Hervir la pechuga de pollo lo suficiente hasta que esté cocida y desmenuzarla o cortar en trozos pequeños. Hervir, por separado, las zanahorias y picarlas en cubitos. Luego, hervir las arvejas (si son envasadas lavarlas bien y dejar un ratito en agua limpia para desalarlas). Mezclar el pollo deshilachado, las zanahorias y las arvejas con mayonesa, sal y pimienta al gusto. Se puede agregar unas gotas de jugo de limón a gusto al relleno y hacer unos bollitos que se aplastan para rellenar. Para la terminación, primero colocar una capa de la masa de la Causa. Luego una capa de palta cortada (este paso es opcional). Una capa más de la masa y colocar el relleno de manera generosa. Para terminar una capa más de la masa. Para decorar agregar el huevo duro en rodajas, las aceitunas negras, el perejil y un poquito de mayonesa. Atención: para conseguir una buena masa para la Causa Rellena debe pelar las papas cuanto más calientes mejor y nunca utilizar agua para enfriarlas. Y si por alguna razón la masa queda muy aguada, puede agregarle poco a poco una cuchara de harina. Berta Chudnobsky / berta@tizaymouse.com

La cocina de la abuela Berta:

Causa Rellena

Por Berta Chudnobsky

