El modelo más exitoso de la marca, en su versión más deportiva, Type R, obtuvo el primer lugar para la categoría tracción delantera, en el desafiante, extremo e icónico trazado de Japón. El Honda Civic, en su versión más deportiva, Type R, estableció un nuevo récord de vuelta en el circuito de Suzuka en Japón, con un tiempo de 2 minutos y 23.993 segundos, coronándose en dicho trazado como el vehículo de tracción delantera más rápido. La pista de 5,8 kilómetros es famosa por sus chicanas de alta velocidad y sus curvas desafiantes, construidas con un diseño en forma de ocho que incluye una larga recta de 1,2 kilómetros que pasa por encima de otra sección anterior del circuito. Construido con componentes livianos, mejoras en la suspensión y en la dirección, así como un interior despojado, con un enfoque total en el conductor, el Civic Type R Limited Edition superó los límites de lo posible en un vehículo con tracción delantera, en una de las pistas más desafiantes del mundo del motor. El autódromo de Suzuka, donde se coronó este modelo exitoso de la marca, se considera un punto destacado en el calendario de Fórmula 1 y también es una base de prueba importante para el desarrollo de vehículos y motores de alto rendimiento de Honda desde 1962. La pista se construyó según las directrices del fundador y presidente de la compañía, Soichiro Honda, quien aseguró que "los autos no se pueden mejorar si no se prueban en los circuitos de carreras". La vuelta récord se logró en un automóvil de desarrollo de edición limitada Type R, que se sometió a su evaluación de rendimiento final en febrero de 2020. El modelo tenía las mismas especificaciones técnicas representativas de la versión de producción, sin cambios de rendimiento. La versión limitada se está produciendo en el Reino Unido y está a la venta en los Estados Unidos, Europa y Japón. Hideki Kakinuma, líder del proyecto para el Civic Type R, explicó: "La edición limitada del Type R refleja la dedicación de Honda para refinar la esencia y el placer de conducir de este modelo, como un automóvil deportivo, y superar las expectativas de nuestros clientes. Junto al equipo de ingeniería adoptamos un espíritu de competencia, que se ha transmitido por generaciones, y es esta gran pasión la que está impulsando la evolución del Civic Type R para convertirse en el automóvil deportivo ideal". Y agregó: "para este cambio de modelo, la velocidad era aún más buscada, en colaboración con Honda Racing Development (HRD) Sukura, que desempeña un papel clave en el desarrollo del automovilismo en Honda. Esta asociación impulsó el establecimiento del récord de vueltas del Type R en el circuito de Japón, una pista que se caracteriza por ser uno de los circuitos más grandes del mundo". El Civic Type R Limited Edition se beneficia de la excelente dinámica y rendimiento del Type R. La nueva edición recibió llantas de aleación forjadas de BBS, desarrolladas especialmente para el automóvil deportivo, con 20 pulgadas, que están equipadas con neumáticos Michelin Pilot Sport Cup2, lo que permite máximo rendimiento y alto agarre en condiciones extremas. Además, incorporó mejoras en el conjunto de suspensión y dirección, con una calibración específica de los amortiguadores adaptativos y el sistema de dirección EPS, para lograr mejor desempeño dinámico en las curvas. "Durante las pruebas, la introducción de un nuevo conjunto de frenos flotantes de dos pinzas reforzó la sensación de frenado y la fuerza de desaceleración, exactamente como lo pretendía el conductor", detalló Kakinuma. "Combinado con un rendimiento de control de carga mejorado, el resultado fue una reducción en el tiempo de frenado y un rendimiento excepcional en curvas de alta velocidad, lo que permite un control preciso en la desafiante curva ´S´ y, en consecuencia, en la salida de la curva ´Spoon´, curvas características de la pista de Suzuka. Además del rendimiento de frenado superior, el agarre obtenido con los neumáticos Michelin Cup2 y las actualizaciones de los sistemas de suspensión y dirección, proporcionaron al vehículo una dinámica y un control altamente eficientes para manejar fácilmente los cambios de dirección a alta velocidad", añadió. Asimismo, el ingeniero informó que "la reducción de la masa no suspendida, mediante el uso de ruedas forjadas más ligeras, ha mejorado aún más el agarre y la tracción durante la aceleración en las dos curvas apretadas "Degner" y la famosa curva "130R". En tanto, "una mejora en el sistema de enfriamiento del motor también permitió que el vehículo aprovechara 320 hp para alcanzar la velocidad máxima en la recta opuesta al final de la vuelta". "Todos estos avances realizados en esta edición limitada del Type R han sido probados por el tiempo registrado en el circuito de Suzuka", remarcó. Esta nueva edición utiliza un potente motor 2.0 VTEC con turbo, que entrega 320 hp a 6.500 rpm y un torque máximo de 400 Nm, entre 2.500 rpm y 4.500 rpm. Dicha potencia le permite acelerar de 0 a 100 km/h en tan sólo 5,7 segundos. En cuando a su diseño exterior, la serie limitada se caracteriza por un nuevo y exclusivo color: Sunlight Yellow, y está decorado con una insignia del modelo en cromado oscuro en la parte trasera. Cuenta con un techo contrastante en negro brillante, color que también se puede apreciar en otros detalles, para completar su estilo agresivo y deportivo. El interior de la versión hace eco a la racha deportiva de Honda, con asientos en color rojo y una placa que indica el número de versión limitada del Civic Type R Limited Edition. El volante está cubierto con Alcantara, mientras que la palanca de cambios tiene un nuevo diseño de caída, lo que permite al conductor una gran sensación de control, incluso en circuitos muy técnicos como Suzuka. La naturaleza del modelo, que se centra y adapta a la pista, significó que equipos como el sistema multimedia y el aire acondicionado se retirarán para reducir el peso, mientras que los asientos traseros se mantuvieron para ofrecer y favorecer la usabilidad diaria, siendo uno de los grandes valores del modelo. El nuevo conjunto de neumáticos y llantas, los nuevos componentes livianos y el interior minimalista, contribuyen a una reducción de 47 kilogramos en comparación con la versión Type R GT. "El avanzado Type R que imaginé al comienzo de este desarrollo ahora es una realidad, y estoy extremadamente satisfecho con los resultados y cómo nuestros esfuerzos han valido la pena. La misión del Civic Type R es seguir siendo considerado un vehículo extremo. Este desafío no tiene fin. Creemos que este modelo mejorado permitirá al Civic Type R dar un paso más en la visión de Honda de desarrollar el automóvil deportivo", concluyó Kakinuma.

