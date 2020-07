Automovilismo: Bava; ”Sin correr no me voy a quedar”



Mientras crecen las versiones sobre el regreso de la actividad, el piloto zarateño advierte que "no será tan fácil este retorno para todos". Igualmente, el protagonista del Turismo 4000 Argentino ya tiene preparado hasta su karting, por las dudas. "La locura me la voy a sacar de alguna manera", asegura con humor sobre sus ganas de volver a competir. Algunos indicios llevan a pensar que la reanudación de la actividad automovilística en el país está más cerca que nunca desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Y si bien todavía no hay confirmación alguna, los pilotos comienzan a pensar en su regreso a la competencia. "Estamos con todas las ganas de volver a correr, aunque aún no me quiero enloquecer, porque entiendo que no será tan fácil este retorno para todos", comenta con cautela el zarateño Juan Carlos Bava, protagonista del Turismo 4000 Argentino. -¿Por qué considerás que no será tan fácil el retorno? -Porque entiendo que se deben ajustar muchas cosas y quizás lleve algún tiempo más. Ojalá que lo que se viene diciendo se concrete para ponerle fin a esta situación, porque hay mucha gente que también en el automovilismo la está pasando muy mal y es como que ya no se puede continuar más así. Conozco gente muy amiga que lo está viviendo de una forma hasta si querés injusta, porque toda su vida solo vivieron para trabajar y poder hacer lo que decidieron como una forma de vida, que es esto del automovilismo. Duele ver esa situación. -¿Qué se habla en la categoría? ¿Qué dicen los dirigentes? -Yo no tengo ninguna información respecto a que están realizando los muchachos de cara al futuro. O sea: aún no enviaron ninguna notificación del tema, pero supongo que ya están viendo cómo se pueda arrancar. No sé si iremos corriendo con otras categorías o si hay una idea que quizás nos permita seguir cómo arrancamos el año, junto al TC Mouras. -¿Cómo creés que será el automovilismo a partir de ahora? -Seguramente será todo muy distinto a lo que veníamos haciendo, pero si este protocolo nos permite cuidarnos y estar en carrera, no habrá que dudarlo. En lo deportivo deberemos tomar en cuenta también cómo serán los costos ahora y cuántos podemos estar llevando adelante esta posibilidad de pelear un campeonato, tratando de estar la mayoría de los muchachos. Por esto te decía también que no será fácil este regreso a la alta competencia. -¿Lo tuyo cómo viene? -Por el momento entiendo que podemos seguir tras poder hablar con el equipo, que pone mucho de sí para estar arrancando. Pero te mentiría si te aseguro que estaré todo lo que falta del campeonato, dado que lo vamos regulando con los temas de los presupuestos. Los hermanos Caggiano tienen todo el apoyo en este tema, pero hoy no le dan los números a nadie. -¿Te veremos en el reinicio del campeonato? -Ojalá que podamos y que todos los muchachos también puedan hacerlo a pesar de este difícil presente. Es el deseo para todos. Después iremos poco a poco viendo cómo se arranca. -Las ganas están… -Para que te des una idea, ya tengo hasta el karting listo para correr. O sea: algo voy a hacer, sin correr no me voy a quedar. La locura me la voy a sacar de alguna manera, jajaja.

