Lo hizo junto a CABA y las provincias de Buenos Aires y Chaco. Premiará a los socios de clubes de fútbol que, tras recuperarse de Covid-19, donen plasma sanguíneo: les entregará indumentaria de la Selección Nacional o del equipo del cual son simpatizantes. El Presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se reunió ayer con autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires para firmar el convenio para la puesta en marcha de la campaña "Doná Plasma" que incentiva la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid-19. El acto se desarrolló en Ezeiza y contó, además, con la participación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. La idea fue impulsada por la AFA y buscará que aquellos ciudadanos, socios de clubes del fútbol argentino y recuperados de la enfermedad, concurran a los hospitales cercanos autorizados a donar plasma a cambio de indumentaria de la selección nacional de fútbol o ropa del club del cual son hinchas. La acción solidaria alcanza al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Chaco, que han sufrido en los últimos meses la mayor cantidad de contagios. "Venimos acompañando a todos los organismos nacionales, ya sea desde lo institucional, abriendo las puertas para albergar a las fuerzas de seguridad que están haciendo un trabajo importantísimo para que la gente se sienta segura; darles nuestras instalaciones nos parece muy importante. La mayoría de los clubes también ha brindado sus sedes para atender a la gente carenciada. Muestra un lado muy solidario, nosotros defendemos las asociaciones civiles por estas cosas: los clubes no solo sacan a los chicos de las calles, del flagelo de la droga, sino que están para aportarle mucho a la sociedad", explicó "Chiqui" Tapia. Por su parte, Kicillof resaltó la iniciativa de AFA: "Hacer un gesto con todos aquellos que se muestran solidarios para donar su sangre, de parte de una asociación como la AFA, es un reconocimiento que la da visibilidad a la cuestión y una ética. Cuando Sergio (Berni) me dijo que estaba la posibilidad de poner esto en marcha, le dije que en la Provincia de Buenos Aires, donde tenemos tanta necesidad, hemos sido pioneros de esta donación con plasma y esto nos venía fenómeno", En tanto, Santilli agregó: "Los argentinos somos muy solidarios, desde el momento que utilizamos tapabocas. Cuando lo pedimos, todos lo usaron. Un grado más de solidaridad es donar plasma. Hay personas que requieren bastante sangre para vivir. El donar es un proceso, hay que ir, estar y pedir turno. El fútbol es parte de nuestra idiosincrasia, que los clubes nos den este acto de solidaridad ayuda a este impacto nacional".

TAPIA Y KICILLOF, FIRMANDO AYER EL CONVENIO DE ESTA CAMPAÑA. Un ex Puerto Nuevo, contagiado El defensor Nahuel Gerez, quien integró el plantel de Puerto Nuevo en la pasada temporada, confirmó que dio positivo de coronavirus. "Estoy aislado de mi familia, aunque por suerte estoy en casa, en una pieza cuatro por cuatro", le contó a SoloAscenso. Su padre también se había contagiado y estuvo internado, pero ya recibió el alta médica. Gerez, quien se desempeña como marcador central o lateral izquierdo, nunca logró afianzarse en el equipo Auriazul y no será tenido en cuenta por el entrenador Gastón Dearmas para la conformación del próximo plantel. En Villa Dálmine ya estaba en marcha La semana pasada, en línea con lo que venía trabajando la AFA, el Club Villa Dálmine ya había anunciado que premiará con una camiseta y un abono de platea por un año a todos aquellos pacientes recuperados de Covid-19 que se conviertan en donantes de plasma (para recibir el beneficio se debe enviar por WhatsApp el alta de Covid-19 y el certificado de la donación al siguiente contacto: 3489-525011) Cualquier vecino de entre 18 y 65 años que haya superado la enfermedad puede comunicarse en horario matutino con el Hospital San José (03489-407317) para acceder a una entrevista con profesionales de la salud que analizarán su condición de donante.

Coronavirus:

AFA lanzó la campaña "Doná Plasma"

